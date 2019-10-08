Китай выразил США протест в связи с санкциями

"США под предлогом защиты прав человека внесли в список Управление общественной безопасности в Синьцзян-Уйгурском автономном районе и восемь китайских компаний, а также наложили на них ограничения", - напомнил дипломат. По его словам, подобный шаг Вашингтона является "серьезным нарушением базовых принципов международных отношений". "Такие действия также являются вмешательством во внутренние дела Китая и ущемляют интересы КНР. Мы осуждаем их и выражаем решительный протест", - заявил Гэн Шуан.

Пекин призвал Белый дом немедленно отменить свое решение, а также перестать вмешиваться во внутренние дела КНР.

Напомним, министерство торговли США в понедельник внесло в "черный список" 28 китайских организаций. Формально - за нарушения прав человека в отношении уйгуров, казахов и других представителей мусульманского меньшинства в СУАР. Однако при этом в минторге признали, что "эти 28 организаций определены правительством США как занимающиеся деятельностью, идущей вразрез с внешнеполитическими интересами США". Ограничения касаются экспорта и реэкспорта в отношении объектов, которые как-либо связаны с этими организациями. Кроме того, речь идет о возможности отказа в лицензировании поставок.