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08.10.2019 12:38
Рубрика: В мире

Китай выразил США протест в связи с санкциями

Текст: Юрий Когалов
Власти Китая выразили США протест в связи с внесением в санкционный список 28 китайских компаний. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.
Фото: REUTERS/Athit Perawongmetha Фото: REUTERS/Athit Perawongmetha
Фото: REUTERS/Athit Perawongmetha

"США под предлогом защиты прав человека внесли в список Управление общественной безопасности в Синьцзян-Уйгурском автономном районе и восемь китайских компаний, а также наложили на них ограничения", - напомнил дипломат. По его словам, подобный шаг Вашингтона является "серьезным нарушением базовых принципов международных отношений". "Такие действия также являются вмешательством во внутренние дела Китая и ущемляют интересы КНР. Мы осуждаем их и выражаем решительный протест", - заявил Гэн Шуан.

Фото: Константин Завражин/РГ
Путин рассказал о невозможности сдержать Китай

Пекин призвал Белый дом немедленно отменить свое решение, а также перестать вмешиваться во внутренние дела КНР.

Напомним, министерство торговли США в понедельник внесло в "черный список" 28 китайских организаций. Формально - за нарушения прав человека в отношении уйгуров, казахов и других представителей мусульманского меньшинства в СУАР. Однако при этом в минторге признали, что "эти 28 организаций определены правительством США как занимающиеся деятельностью, идущей вразрез с внешнеполитическими интересами США". Ограничения касаются экспорта и реэкспорта в отношении объектов, которые как-либо связаны с этими организациями. Кроме того, речь идет о возможности отказа в лицензировании поставок.

В мире Восточная Азия Китай Санкции и антисанкции
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