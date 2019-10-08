Лежачие полицейские будут уступать дорогу тем, кто не превышает скорость

Итак, водитель едет по дороге, перед ним знак ограничения скорости и знак, предупреждающий об искусственной неровности. Водитель сбрасывает скорость, подъезжает к тому месту, где должен быть трамплин... И - о чудо - его нет! Он проехал вперед без излишних подпрыгиваний.
Второй вариант. Водитель не обращает внимания на знаки, резко тормозит перед искусственной неровностью, подпрыгивает на ней, потом подпрыгивает на второй. В общем, ему приходится трястись на участке, ограниченном лежачим полицейским, и проезжать его с минимальной скоростью.
Фокус этого интеллектуального препятствия в том, что оно опасно для нарушителей и вовсе незаметно для тех, кто соблюдает требования знаков. Для последних оно просто выстилается вровень с асфальтом.
Именно такую разработку собирается запустить в пилотных регионах "Автонет". Надо сказать, что накануне в соцсетях появился ролик, как работают такие средства снижения скорости в западных странах.
Однако как все это будет работать и будет ли - большой вопрос. Дело в том, что огромное количество всяких разных новаций в области обеспечения безопасности дорожного движения у нас заканчивало свою жизнь на стадии обсуждения возможного применения при наших погодных условиях.
В Норвегии, Швеции, даже в Китае применяются так называемые шумовые полосы, которые сообщают водителю громким шумом в салоне о том, что он скоро выедет на обочину. Либо подъезжает к опасному участку. В Китае эти шумовые полосы создают с помощью возвышающихся над асфальтом устройств. В Скандинавских странах их организуют с помощью пропилов в дорожном полотне.
Сколько ни обсуждали достоинства таких полос, ни тот ни другой способ у нас реализован не был. Наросты на асфальте зимой спилят ковши бульдозеров при уборке снега, а дырки сами забьются водой и промерзнут.
Еще одна из технологий, которая предлагалась в начале 2000-х, - интеллектуальные светофоры, которые заставят водителей снижать скорость на опасных участках. Если водитель едет с превышением, то на светофоре загорится красный сигнал. Если скорость разрешенная - ему будет открыта "зеленая улица". Однако и эта технология не была ни разу применена на практике. Хотя она дешевле интеллектуальных лежачих полицейских.
Почему у нас в России могут не заработать такие полицейские? Да по той же причине, по которой не заработали шумовые полосы. Снег тает, вода заливается в конструкцию, затем замерзает, и конструкция выходит из строя. И даже бульдозеров не надо.