Лежачие полицейские будут уступать дорогу тем, кто не превышает скорость

Лежачих полицейских тоже обучат уму-разуму и заставят опускаться перед теми, кто соблюдает скоростной режим. Такие умные препятствия могут появиться в России в 2021 году. Об этом сообщил ТАСС представитель НТИ "Автонет" Ярослав Федосеев.

Итак, водитель едет по дороге, перед ним знак ограничения скорости и знак, предупреждающий об искусственной неровности. Водитель сбрасывает скорость, подъезжает к тому месту, где должен быть трамплин... И - о чудо - его нет! Он проехал вперед без излишних подпрыгиваний.

Фокус этого интеллектуального препятствия в том, что оно опасно для нарушителей и вовсе незаметно для тех, кто соблюдает требования знаков. Нарушитель на нем однозначно подпрыгнет

Второй вариант. Водитель не обращает внимания на знаки, резко тормозит перед искусственной неровностью, подпрыгивает на ней, потом подпрыгивает на второй. В общем, ему приходится трястись на участке, ограниченном лежачим полицейским, и проезжать его с минимальной скоростью.

Фокус этого интеллектуального препятствия в том, что оно опасно для нарушителей и вовсе незаметно для тех, кто соблюдает требования знаков. Для последних оно просто выстилается вровень с асфальтом.

Именно такую разработку собирается запустить в пилотных регионах "Автонет". Надо сказать, что накануне в соцсетях появился ролик, как работают такие средства снижения скорости в западных странах.

Однако как все это будет работать и будет ли - большой вопрос. Дело в том, что огромное количество всяких разных новаций в области обеспечения безопасности дорожного движения у нас заканчивало свою жизнь на стадии обсуждения возможного применения при наших погодных условиях.

В Норвегии, Швеции, даже в Китае применяются так называемые шумовые полосы, которые сообщают водителю громким шумом в салоне о том, что он скоро выедет на обочину. Либо подъезжает к опасному участку. В Китае эти шумовые полосы создают с помощью возвышающихся над асфальтом устройств. В Скандинавских странах их организуют с помощью пропилов в дорожном полотне.

Сколько ни обсуждали достоинства таких полос, ни тот ни другой способ у нас реализован не был. Наросты на асфальте зимой спилят ковши бульдозеров при уборке снега, а дырки сами забьются водой и промерзнут.

Еще одна из технологий, которая предлагалась в начале 2000-х, - интеллектуальные светофоры, которые заставят водителей снижать скорость на опасных участках. Если водитель едет с превышением, то на светофоре загорится красный сигнал. Если скорость разрешенная - ему будет открыта "зеленая улица". Однако и эта технология не была ни разу применена на практике. Хотя она дешевле интеллектуальных лежачих полицейских.

Почему у нас в России могут не заработать такие полицейские? Да по той же причине, по которой не заработали шумовые полосы. Снег тает, вода заливается в конструкцию, затем замерзает, и конструкция выходит из строя. И даже бульдозеров не надо.