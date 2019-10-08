Мадуро сохранил режим повышенной боеготовности на границе с Колумбией

Венесуэльский лидер Николас Мадуро объявил о продлении режима повышенной боеготовности на колумбийской границе. Вооруженные силы страны останутся там, несмотря на завершение военных учений.

Глава Боливарианской республики отметил, что "ни одна вооруженная группировка не может свободно находиться в Венесуэле". Мадуро подчеркнул в Twitter, что на территории Венесуэлы "нет места колумбийскому насилию". По его словам, власти Колумбии хотят войны против Венесуэлы, и он не может этого позволить.

Напомним, в период с 10 по 28 сентября в Венесуэле на границе с Колумбией прошли масштабные военные учения. Стратегическому командованию армии и приграничным военным подразделениям было приказано "объявить оранжевый уровень угрозы перед лицом агрессии Колумбии по отношению к Венесуэле". Решение о мобилизации было принято на основании анализа данных о событиях на границе с Колумбией.