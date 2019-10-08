Microsoft хочет "похоронить" Windows? Раскрыты планы компании на будущее

Недавно Microsoft сделала несколько неожиданных анонсов, одним из которых стал Surface Duo - складной смартфон с двумя экранами, работающий под управлением операционной системы Android.

Выбор ОС для нового гаджета стал настолько неочевидным для крупнейшего в мире поставщика программного обеспечения, что глава компании Сатья Наделла даже специально прояснил этот момент в беседе с изданием Wired.

Согласно его словам, Windows больше не является самым главным продуктом для Microsoft, а дальнейшие усилия будут приложены на разработку приложений и улучшение опыта работы с ними.

Значит ли это, что корпорация одномоментно отменит поддержку существующих и прекратит выпуск новых ОС. Очевидно, что нет - Windows до сих пор занимает очень значительную часть рынка.

Тем не менее новая линейка девайсов на Android, постепенное внедрение облачных технологий и сервисов во все свои продукты явно свидетельствуют о том, что IT-гигант сейчас пребывает в некоем промежуточном периоде и рано или поздно произойдёт плавный переход от "классических" ОС к какой-то другой форме взаимодействия пользователя и ПО.