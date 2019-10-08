Минск рассчитывает на интенсификацию переговоров по интеграции в СГ

Уверенность в интенсификации переговорного процесса по проблемным вопросам Союзного государства высказал вице-премьер Беларуси Игорь Петришенко. Так он ответил на вопрос о формировании программы по углублению интеграции между двумя странами, сообщает 8 октября БЕЛТА.

Речь, по словам члена правительства, идет не только о компенсации потерь от налогового маневра России в нефтяной сфере, ценах на газ, но и о снятии ограничений по поставкам товаров, развитии промышленной кооперации в части распространения субсидирования на совместный продукт.

Дело в том, пояснил он, что в конечной продукции, выпускаемой белорусскими предприятиями, высока доля российских комплектующих и сырья. Иногда она достигает 60-70 процентов, а следовательно, российская сторона сможет поддержать собственных производителей.

Все эти вопросы, уточнил Петришенко, находятся на повестке дня вне зависимости от того, какие документы по углублению интеграции сейчас готовятся к подписанию. В том числе они рассматриваются на уровне Высшего госсовета, Совета министров СГ, на совместных коллегиях. Если данные вопросы будут отражены в программе углубления интеграции, это поспособствует более оперативному их решению, считает вице-премьер.

"Программа - это дальнейшая реализация Договора о создании Союзного государства, 20-летие которого будем отмечать. Она направлена на интенсификацию выполнения принятых странами обязательств", - отметил вице-премьер.

Как уже сообщал "СОЮЗ", президенты обеих стран должны подписать программу действий по интеграции и пакет дорожных карт, а также ряд соглашений. Сделать это, как и договаривались главы государств, планируется 8 декабря или накануне, если будет определена иная дата.