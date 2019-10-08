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08.10.2019 16:21
Рубрика: Культура

О чем будет первый сериал Федора Бондарчука

Текст: Сусанна Альперина
Недавно "РГ" рассказывала о том, что Федор Бондарчук снимет свой первый сериал, а сценарий к нему написала Паулина Андреева. В сериале звездный актерский состав - Константин Богомолов, Елена Лядова, Игорь Верник, Ксения Раппопорт, Аня Чиповская, Александр Горчилин, Евгения Громова, Роза Хайруллина, Владимир Симонов и Олег Меньшиков. Рассказали об этом на презентации новой сетевой платформы more.tv.
Фото: more.tv Фото: more.tv
Фото: more.tv

И вот не прошло и месяца, как начались съемки проекта. Дата старта - 7 октября. По жанру сериал - драма. Называется "Псих". В нем будет 8-серий, и премьера состоится в 2020 году. Аннотация сюжета - следующая: "Главный герой по имени Олег - известный столичный психотерапевт. К нему в очередь выстраиваются клиенты центрального округа Москвы. Только врачу самому нужна помощь. Кризис среднего возраста, жизнь с мамой в 40 лет, потеря самоуважения, медикаментозная зависимость, раздражительность и нарастающая агрессия. Но все меняется, когда Олегу приходится оказывать экстренную психологическую помощь. Жертвы авиакатастроф, насилия, природных бедствий. Что он знает об этом? И готов ли к таким испытаниям?".

Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
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Вот что говорит о сценарии его автор - Паулина Андреева: "Осенью я заканчиваю обучение на сценарном отделении киношколы "Индустрия". "Псих" - мой первый полноценный сценарий для большого 8-серийного проекта. Интересно залезть в голову человека, психолога, который помогает другим справиться с собой, а сам с собой, как оказывается, совладать не может".

Производит сериал "НМГ Студия" вместе со студией "Видеопрокат" по заказу онлайн-сервиса more.tv. Генеральным продюсером стал президент "НМГ Студии" Вячеслав Муругов. Кроме того, продюсерами выступили Алексей Киселев, Роман Прыгунов и Сергей Бондарчук - сын Федора Сергеевича.

"Приятно, что эта история первая с самых разных точек зрения: первый сериал для режиссера Бондарчука, первая большая работа Паулины Андреевой как сценариста, первый сериал для "НМГ Студии", стратегического партнера для More Originals. Мы очень рады запуску в производство проекта с такой мощной креативной командой. В планах "НМГ Студии" сотрудничество с самым широким кругом производителей", - говорит Вячеслав Муругов, президент "НМГ Студии".

Фото: Евгений Одиноков\ РИА Новости
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Алексей Киселев, Роман Прыгунов и Сергей Бондарчук подчеркивают, что "Псих" - первый продюсерский проект Студии "Видеопрокат". "Мы были в восторге от сценария и рады, что именно этот проект нам доверили наши партнеры - Федор Бондарчук, который выступает режиссером сериала и "НМГ Студия", совместно с которой мы производим этот проект для онлайн-сервиса more.tv. В то же время это большая ответственность, но мы уверены, что в такой сильной команде мы сделаем сериал "Псих" одним из самых интересных и ожидаемых для зрителей в следующем году", - говорят они.

Стоит отметить, что Роман Прыгунов - сын известного актера Льва Прыгунова - более известен, как режиссер. "Псих" - его продюсерский дебют, и теперь аудитория (а у Романа много поклонников) сможет оценить и его продюсерские качества.

Культура Кино и ТВ ТВ и сериалы Кино и ТВ с Сусанной Альпериной
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