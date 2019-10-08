Поздравление Владимиру Путину появилось в небе над Голливудом

В небе Лос-Анджелеса (американский штат Калифорния) пилот поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения. Самолет начертил дымом хэштег #vvp67, что соответствует инициалам и возрасту российского лидера, отмечавшего накануне день рождения.

Появившийся в Сети снимок был сделан возле обсерватории Гриффита. Автор надписи пока остается неизвестным.

Президент России Владимир Путин встретил свой день рождения с родными и друзьями и с самого утра принимал поздравления от зарубежных лидеров. Поздравил ли главу РФ американский лидер Дональд Трамп, не уточняется.