Более 100 тысяч москвичей сделали прививки от гриппа у метро и МЦК

Более 100 тысяч москвичей сделали прививки от гриппа в мобильных пунктах у метро и МЦК. Об этом сообщает пресс-служба ГУП "Московский метрополитен".

Как рассказали в столичной подземке, только за последнюю неделю к врачам в мобильных пунктах обратились более 22 тысяч человек. Напомним, что работают пункты в будни с 8.00 до 20.00 и с 9.00 до 18.00 вплоть до 1 ноября. Для того, чтобы сделать прививку, необходимо взять с собой паспорт, подтверждающий гражданство РФ. Перед вакцинированием врачи осмотрят пациента, инфекционисты определят наличие или отсутствие медицинских противопоказаний для проведения прививки, измерят температуру и при необходимости - артериальное давление. Все привитые от гриппа получат прививочный сертификат установленной формы.

Напомним, что мобильные пункты по вакцинации от гриппа расположены у станции метро "Речной вокзал", "Белорусская" (кольцевая), станция МЦК "Владыкино" - это наиболее востребованные пункты среди пассажиров метро и МЦК. Так же пункты открыты около метро "Юго-Западная", "Тверская", ЦСКА и на ж/д Крюково и еще около 17 станций метро.