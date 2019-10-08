Названа причина гибели тульских пчел

Причиной массовой гибели пчел в Тульской области стали нарушения, допущенные при обработке полей ядохимикатами, сообщили в прокуратуре региона.

Проведенные надзорным ведомством проверки установили, что аграрии не оповещали пчеловодов о месте, времени и способе обработки своих полей, как это положено по закону. К работе с опасными веществами привлекались лица, не прошедшие обучение, а на границах обработанных площадей не выставлялись необходимые предупреждения.

Нарушения при обработке полей пестицидами выявлены в шести хозяйствах пяти районов области. В адрес руководителей предприятий внесены представления об устранении недостатков.