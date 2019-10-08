Новиков стал исполняющим обязанности главного тренера "Динамо"

"Прекрасно отдаю себе отчет в том, какую ответственность беру на себя. Не собираюсь делать никаких скидок на приставку "и.о.". Моя задача - добросовестно и полноценно сделать свою работу, попытаться переломить ситуацию с затянувшейся серией неудачных матчей, - заявил Кирилл Новиков клубной пресс-службе. - Считаю, что в составе есть качественные исполнители во всех линиях, с которыми можно добиваться успехов как в отдельных матчах, так и на длинной дистанции. Первоочередная задача - наладить взаимопонимание с футболистами, стать единым целым, оставить в прошлом негатив от поражений. Ну и постараться вернуть всем радость от динамовских побед".

"Мы благодарны Кириллу Александровичу за то, что он согласился в очень непростой для клуба момент взять на себя управление главной командой, - заявил генеральный директор "Динамо" Юрий Белкин. - Причем сделал это без каких-либо условий и требований. Окажем ему полное доверие и помощь в работе. Надеемся и на то, что поддержат тренера и футболистов в ближайших очень важных матчах наши болельщики. К сожалению, у предыдущего тренерского штаба добиться нужного результата не получилось. Сейчас нам предстоит исправлять ошибки и двигаться вперед, сделав правильные выводы".

Кирилл Новиков - сын рекордсмена по количеству матчей за "Динамо" Александра Новикова, успешно работал сначала в Академии, а потом получил приглашение возглавить молодежную команду, которая под его руководством уверенно лидирует в первенстве, опережая "Локомотив" на четыре очка, а ЦСКА на шесть. С 8 октября Кирилл Новиков будет совмещать обе тренерские должности.