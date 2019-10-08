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Рубрика: Авто
Проект: В регионах

Столица в кольце

Движение по скоростной магистрали ЦКАД-3 по мосту через канал имени Москвы откроют осенью 2020 года
Текст: Сергей Жуков
Российская газета - Федеральный выпуск № 226(7984)
Строительство третьего пускового комплекса Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) в Подмосковье планируется завершить к октябрю 2020 года. Тогда же откроется движение по мосту через канал имени Москвы, который станет частью скоростной магистрали.
Мост готов на 80 процентов, рабочие уже начали монтировать плиту, которая станет основой для проезжей части. Фото: Егор Просвирников. Мост готов на 80 процентов, рабочие уже начали монтировать плиту, которая станет основой для проезжей части. Фото: Егор Просвирников.
Мост готов на 80 процентов, рабочие уже начали монтировать плиту, которая станет основой для проезжей части. Фото: Егор Просвирников.

Как рассказал руководитель проекта ЦКАД‑3 Виталий Шмаров, участок протяженностью 105 километров, готов на 76%. Здесь возведут 68 искусственных сооружений. Пожалуй, самый интересный объект - мост с ажурными арками, пересекающий Дмитровское шоссе, железнодорожную ветку cавеловского направления и канал имени Москвы. Его длина - почти полтора километра, а вес - около 10 тысяч тонн. По словам Шмарова, массивные металлоконструкции изготовили на курганском заводе.

Фото: Константин Завражин/ РГ
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"Мост начали строить в начале 2017 года, однако основные работы развернулись в конце прошлого года, - пояснил собеседник "РГ". - Возводили его с двух берегов с помощью огромных строительных кранов, судоходство при этом не останавливалось".

Мост готов на 80%, сообщил начальник участка Владимир Титаренко. Говорит, рабочие начали монтировать плиту, которая станет основой для проезжей части. Параллельно делают гидроизоляцию и скоро начнут красить пролеты. Выкрасят в оранжевый - один из цветов ЦКАД.

Над магистралью появился и так называемый экодук. Самый масштабный - длиной около 100 метров - возвели в Солнечногорском районе Московской области.

"Здесь проходит путь миграции диких животных. Были замечены лоси, лисицы, зайцы. Мы решили защитить их", - пояснил технический эксперт объекта Юрий Бугаков. С виду экодук похож на обычный мост. Только вместо асфальта посеют газон и высадят березы, поскольку рядом растут именно они.

Фото: iStock
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"Оказавшись среди деревьев, животные тем самым ­попадут в естественную среду обитания и трассу под собой видеть не будут", - добавля­ет он.

Еще один надземный мост для животных появится в Дмитровском районе Подмосковья. Оставшиеся три пройдут под магистралью.

Активно строится и транспортная развязка, которая соединит две скоростные трассы "Автодора" - М‑11 Москва - Санкт-Петербург и собственно ЦКАД.

ЦКАД‑3, напомним, станет самой длинной в составе новой кольцевой магистрали. Дорога пройдет в шести муниципальных образованиях Московской области: Солнечногорском, Дмитровском, Пушкинском, Щелковском и Ногинском районах, а также в городском округе Черноголовка.

По словам Виталия Шмарова, четырехполосная дорога поможет автомобилистам почти за час переезжать с северо-запада на юго-восток области. ЦКАД‑3 пройдет параллельно Малому бетонному кольцу А‑107 и соединит новую скоростную автодорогу М‑11 Москва - Санкт-Петербург и автодорогу М‑7 "Волга".

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