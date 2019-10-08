Как рассказал руководитель проекта ЦКАД‑3 Виталий Шмаров, участок протяженностью 105 километров, готов на 76%. Здесь возведут 68 искусственных сооружений. Пожалуй, самый интересный объект - мост с ажурными арками, пересекающий Дмитровское шоссе, железнодорожную ветку cавеловского направления и канал имени Москвы. Его длина - почти полтора километра, а вес - около 10 тысяч тонн. По словам Шмарова, массивные металлоконструкции изготовили на курганском заводе.
"Мост начали строить в начале 2017 года, однако основные работы развернулись в конце прошлого года, - пояснил собеседник "РГ". - Возводили его с двух берегов с помощью огромных строительных кранов, судоходство при этом не останавливалось".
Мост готов на 80%, сообщил начальник участка Владимир Титаренко. Говорит, рабочие начали монтировать плиту, которая станет основой для проезжей части. Параллельно делают гидроизоляцию и скоро начнут красить пролеты. Выкрасят в оранжевый - один из цветов ЦКАД.
Над магистралью появился и так называемый экодук. Самый масштабный - длиной около 100 метров - возвели в Солнечногорском районе Московской области.
"Здесь проходит путь миграции диких животных. Были замечены лоси, лисицы, зайцы. Мы решили защитить их", - пояснил технический эксперт объекта Юрий Бугаков. С виду экодук похож на обычный мост. Только вместо асфальта посеют газон и высадят березы, поскольку рядом растут именно они.
"Оказавшись среди деревьев, животные тем самым попадут в естественную среду обитания и трассу под собой видеть не будут", - добавляет он.
Еще один надземный мост для животных появится в Дмитровском районе Подмосковья. Оставшиеся три пройдут под магистралью.
Активно строится и транспортная развязка, которая соединит две скоростные трассы "Автодора" - М‑11 Москва - Санкт-Петербург и собственно ЦКАД.
ЦКАД‑3, напомним, станет самой длинной в составе новой кольцевой магистрали. Дорога пройдет в шести муниципальных образованиях Московской области: Солнечногорском, Дмитровском, Пушкинском, Щелковском и Ногинском районах, а также в городском округе Черноголовка.
По словам Виталия Шмарова, четырехполосная дорога поможет автомобилистам почти за час переезжать с северо-запада на юго-восток области. ЦКАД‑3 пройдет параллельно Малому бетонному кольцу А‑107 и соединит новую скоростную автодорогу М‑11 Москва - Санкт-Петербург и автодорогу М‑7 "Волга".