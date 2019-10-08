СМЭФ-2019 посвятят человеку

Брянская область была выбрана для проведения Славянского форума не случайно. Этот регион находится на пересечении торговых путей между регионами Центра России и Европой, динамично развивается и привлекает внимание как представителей бизнес-сообщества, так и активных экспертов в области международных отношений между дружественными славянскими государствами.
Предполагается, что в предстоящем форуме примут участие свыше тысячи именитых экспертов из разных стран. Спикерами минувших мероприятий становились представители государственных структур, бизнеса, научных и образовательных организаций России, Беларуси, Словении, Чехии, Словакии, Сербии и других стран.
Создание новых рабочих мест через развитие приоритетных отраслей экономики, сохранение сельских территорий, улучшение среды проживания, здоровьесбережение и развитие современного образования - все это и многие другие вопросы будут обсуждаться как на пленарном заседании, так и в рамках работы свыше десятка разнообразных секций и круглых столов.
Как и прежде, в рамках СМЭФ будет организована выставка ключевых участников и партнеров проекта, а также Биржа контактов - площадки, необходимые, прежде всего, для общения и обмена опытом участников форума.