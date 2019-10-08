СМЭФ-2019 посвятят человеку

Восьмой Славянский международный экономический форум стартует в Брянске 18 октября. Его тема сформулирована емко: "Сбережение и преумножение человеческого потенциала". Инициаторы и организаторы масштабного мероприятия - правительство Брянской области при содействии Информационного агентства AK&М - приглашают обсудить разные аспекты подготовки кадров, экономической политики в условиях нарастающей цифровизации как промышленности, так и государственного управления и социальной сферы, а главное - как все это позволит повысить качество жизни людей и раскрыть заложенный в каждом человеке потенциал.

Брянская область была выбрана для проведения Славянского форума не случайно. Этот регион находится на пересечении торговых путей между регионами Центра России и Европой, динамично развивается и привлекает внимание как представителей бизнес-сообщества, так и активных экспертов в области международных отношений между дружественными славянскими государствами.

Предполагается, что в предстоящем форуме примут участие свыше тысячи именитых экспертов из разных стран. Спикерами минувших мероприятий становились представители государственных структур, бизнеса, научных и образовательных организаций России, Беларуси, Словении, Чехии, Словакии, Сербии и других стран.

Создание новых рабочих мест через развитие приоритетных отраслей экономики, сохранение сельских территорий, улучшение среды проживания, здоровьесбережение и развитие современного образования - все это и многие другие вопросы будут обсуждаться как на пленарном заседании, так и в рамках работы свыше десятка разнообразных секций и круглых столов.

Как и прежде, в рамках СМЭФ будет организована выставка ключевых участников и партнеров проекта, а также Биржа контактов - площадки, необходимые, прежде всего, для общения и обмена опытом участников форума.