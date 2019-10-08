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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Строители под Костромой испортили исторический памятник

Текст: Анна Скудаева (Кострома)
Следствие в Костромской области возбудило дело по факту повреждения объекта культурного наследия федерального значения в городе Солигаличе.
Фото: Александр Поготов / РИА Новости
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По данным регионального Следственного управления СК, в 2018 году чиновники мэрии города Солигалича выдали застройщику градостроительный план для реконструкции земельного участка на улице Островского.

При выдаче документа сотрудники мэрии не внесли в него обязательных сведений. Между тем участок входил в территорию объекта культурного наследия федерального значения "Участок культурного слоя правобережного посада XIV-XVIII вв." и подлежал особой охране.

- После этого собственники произвели выравнивание земельного участка путем снятия верхнего слоя почвы без проведения спасательных археологических полевых работ. Материальный ущерб государству предварительно оценивается в 8 миллионов 249 тысяч рублей, - пояснили в СК.

По факту повреждения объекта культурного наследия в СК возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Если вину чиновников удастся доказать в суде, им грозит до четырех лет заключения.

Четыре года назад Галичский районный Костромской области суд вынес обвинительный приговор группе из трех костромичей и одного ярославца по аналогичному делу о незаконных раскопках, изъятии археологических предметов и разрушении культурного слоя на территории села Бушнево Антроповского района.

Фото: Пресс-служба администрации Кубани
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Как выяснилось в ходе следствия и суда, "черные археологи", изучив историю существовавшего с 17 века села, вооружились металлоискателями, пригнали трактор и организовали поиск археологических предметов. В результате незаконных раскопок пострадал участок земли площадью 1620 квадратных метров.

Деятельность копателей пресекли сотрудники ФСБ, изъявшие у них технику и находки. Суд приговорил всех участников группы к условному наказанию сроком от шести месяцев до года. Однако ответственности за тайные раскопки "черные археологи" в итоге сумели избежать благодаря акту амнистии.

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