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08.10.2019 12:20
Проект: В регионах

В Брянске пройдет Славянский экономический форум

18 октября 2019 года в городе Брянске пройдет VIII Славянский международный экономический форум, инициированный Правительством Брянской области при содействии Информационного агентства AK&M.
Фото: Оргкомитет СМЭФ-2019 Фото: Оргкомитет СМЭФ-2019
Фото: Оргкомитет СМЭФ-2019

Брянская область находится на пересечении торговых путей между регионами Центра России и Европой. Славянский международный экономический форум призван способствовать сотрудничеству стран и регионов, развивать существующие экономические и социальные связи. В проекте ежегодно принимают активное участие представители государственных структур, бизнеса, научных и образовательных организаций России, Беларуси, Словении, Чехии, Словакии, Сербии, других стран и регионов.

Основная тема СМЭФ-2019 - "Сбережение и преумножение человеческого потенциала".

Поступательное экономическое движение стран и регионов должно быть направлено, прежде всего, на улучшение жизни людей. Необходимо, чтобы человек находился в центре всех преобразований. Экономическая политика должна направляться на устойчивое развитие территории и являться залогом благополучия следующих поколений.

Фото: Flickr
СМЭФ-2019 посвятят человеку

На форуме будут обсуждаться вопросы создания новых рабочих мест через развитие приоритетных отраслей экономики, вопросы сохранения сельских территорий, улучшения среды проживания.

Важнейший тренд обсуждений будет касаться проблем сбережения народа. Эта задача стоит перед регионами центральной России, а также перед всеми славянскими странами. Низкая рождаемость, старение населения стали негативными явлениями этих территорий. На форуме будут подняты вопросы государственной поддержки рождаемости, развития современной системы здравоохранения, улучшения качества жизни "серебряной" части населения.

Будущее региона заложено в человеке, в тех жителях, которые здесь рождаются, растут, учатся, создают семью. Важнейшая задача государства и общества сделать все, чтобы люди оставались на своей родной земле. Огромная ответственность здесь ложится на систему образования и воспитания. Необходимо вырастить высокодуховного, образованного, честного человека, любящего свою землю.

В рамках Форума состоятся пленарное и 12 тематических заседаний. Специальное заседание будет посвящено итогам СМЭФ-2018 "Экономика в цифровой экосистеме". Традиционно работу СМЭФ будут сопровождать Выставка ключевых участников и партнеров проекта, а также Биржа контактов.

В работе Форума планируется участие более 1000 человек: представители федеральных министерств и ведомств, региональной власти Центральной России, государственных корпораций, крупнейших научных и образовательных учреждений, консалтинговых компаний, промышленных и сельскохозяйственных предприятий, инвестиционных и банковских структур, предприятий малого и среднего бизнеса.

Место проведения: Концертный зал "Дружба" Брянской областной филармонии, улица Калинина, д. 82. Участие в Форуме бесплатное!

Подробная информация на www.slavyanskyforum.com.

Контакты:

Взаимодействие со спикерами: Юлия Куварзина, +7(915) 433-46-33, jjk@akm.ru;

Взаимодействие со СМИ: Светлана Тюнькова, +7(499) 132-60-27, svetlanast@akm.ru;

Взаимодействие со спонсорами: Ирина Мозжорина, +7(499) 132-60-93, irinam@akm.ru.

Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Брянская область Брянск Славянский международный экономический форум 2019
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