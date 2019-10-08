В Ярославле осужден виновник гибели подростка в ДТП

Ярославский водитель, по вине которого погиб 13-летний мальчик, приговорен к трем годам колонии-поселения.

По информации прокуратуры Ярославской области, трагедия произошла в июне 2018 года около 23 часов на седьмом километре дороги Харино - Новые Ченцы - Введенское.

- Возле деревни Горки Некрасовского района управлявший автомобилем Volkswagen Passat мужчина совершил наезд на 13-летнего пешехода, который от полученных травм скончался в больнице, - рассказали в облпрокуратуре.

В ведомстве уточнили, что подросток шел по обочине со своим другом, при этом у ребят были включены фонарики.

Виновник ДТП с места происшествия скрылся, но на следующий день сам пришел в полицию, где написал явку с повинной. Несмотря на это, в суде он свою вину не признал.

Суд приговорил 54-летнего жителя Ярославля к трем годам колонии-поселения и на два года лишил его права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Кроме того, в пользу родственников погибшего ребенка с виновного взыскана компенсация морального вреда.