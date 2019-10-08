В Москве началось голосование о темпах обновления поездов метро

На портале "Активный гражданин" стартовало голосование, посвященное темпам обновления парка поездов столичной подземки. Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы.

В ходе голосования жителям столицы предлагают ответить на вопрос, необходимо ли в городском метрополитене проводить обновление составов ускоренными темпами. Так, уже сейчас в столичной подземке курсирует более тысячи современных вагонов "Москва". В них, например, можно подзарядить телефон или другой гаджет, либо проложить маршрут и рассчитать время поездки с помощью сенсорных мониторов.

Кроме того, новые поезда хорошо приспособлены для маломобильных пассажиров, более вместительны, оснащены лучшей по сравнению со старыми моделями системами шумоизоляции и вентиляции. Отдельное преимущество - возможность сквозного прохода через все вагоны.