В Рыбинске заложили две "Кометы" на подводных крыльях

На судостроительном заводе в Ярославской области началось строительство четвертого и пятого судов нового поколения на подводных крыльях "Комета 120М".

Как сообщает ТАСС, проект организации регулярных морских скоростных пассажирских перевозок в Азово-Черноморском бассейне реализуется концерном "Калашников" совместно с судостроительным заводом "Вымпел" по поручению президента РФ Владимира Путина. Первая "Комета", разработанная Центральным конструкторским бюро по судам на подводных крыльях имени Р.Е. Алексеева, уже два года отработала на маршруте Севастополь - Ялта. Второе судно проходит швартовные и ходовые испытания, и скоро в Крым, к месту испытаний, отправится третий катер.

"Высокий спрос, который мы наблюдали в 2018-2019 годах, дает уверенность в высоком уровне загрузки строящихся судов на подводных крыльях "Комета-120М" при осуществлении скоростных пассажирских перевозок", - сообщил представитель концерна.

Судно рассчитано на 120 пассажиров, отличается повышенным уровнем комфорта, оснащено самыми современными средствами связи и навигации, системами умерения качки и кондиционирования и способно развивать скорость до 35 узлов. По словам представителя концерна "Калашников", сейчас ведутся переговоры по продвижению "Кометы" в нескольких зарубежных странах.