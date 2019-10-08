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08.10.2019 09:33
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Назван регион России с самой высокой смертностью от алкоголя

Текст: Дина Непомнящая
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В России за 2018 год 48 тысяч человек скончались из-за злоупотребления спиртным. РБК систематизировал данные региональных органов статистики и федерального Росстата и выяснил, в каких регионах смертность от алкоголя самая высокая.

Авторы исследования учитывали в рейтинге не только случаи отравления алкоголем, но и ситуации, когда его длительное употребление привело к развитию заболеваний, от которых умер человек.

Фото: iStock
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Согласно данным рейтинга, самая высокая смертность из-за злоупотребления спиртными напитками наблюдается в дальневосточных регионах. Лидером среди них стал Чукотский автономный округ. В прошлом году каждая девятая смерть там была связана с употреблением алкоголя. На втором месте Магаданская область, там "зеленый змий" погубил одного из каждых 11 умерших.

Как пояснил министр здравоохранения и демографической политики Магаданской области Сергей Чеканов, это связано с тем, что здесь живут представители коренных народов Крайнего Севера, у которых наблюдается низкая толерантность к алкоголю. Есть и другие причины.

"Практически треть работающего мужского населения области работают вахтовым методом, в отрыве от семьи, а в межвахтовый период имеют слишком много свободного времени", - добавил Чеканов.

Пятерку сомнительного лидерства замкнули Ивановская, Новгородская и Ярославская области. В Ивановской показатель смертности от алкоголя превысил девять человек на 10 тысяч живущих, в Новгородской приблизился к этой цифре, а в ярославской "алкогольной" оказалась каждая 20-я смерть. Большинство умерших - мужчины трудоспособного возраста.

Самым "трезвым" регионом стала Республика Ингушетия. Из-за злоупотребления спиртным там в 2018 году не умер никто.

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