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08.10.2019 14:10
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Самаре участники шумного заезда блогера Гасанова заплатят штрафы

Текст: Анна Шепелева (Самара)
Фото: Артем Геодакян/ТАСС Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Четверо участников шумного воскресного ночного заезда блогера Гасанова по Волжскому проспекту Самары уже задержаны и привлечены к административной ответственности, им грозят штрафы. Об этом сообщило во вторник ГУ МВД по региону.

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Самарская полиция установила всех собственников автомобилей, которые двигаясь колонной по Волжскому проспекту, массово нарушили правила дорожного движения. Помимо видео из соцсетей, правоохранители изучили записи камер видеонаблюдения АПК "Безопасный город".

Выяснилось, что колонна из 11 автомобилей, которая сопровождала Mercedes-Benz G63, шумно двигалась с 3.45 до 3.50 по местному времени напротив домов 15, 19 и 29 по Волжскому проспекту. Личный состав полка ДПС сориентировали на задержание засветившихся в сети машин.

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Сейчас задержали уже четверых участников кортежа. 20-летний водитель "девятки" заплатит одну тысячу рублей штрафа за не пристегнутый ремень и 500 рублей за нарушение правил перевозки пассажиров. На 24-летнего водителя внедорожника Lada 4x4 помимо вышеназванных штрафов наложили еще и взыскание в 800 рублей за отсутствие страховки автомобиля. Его ровесник - владелец Toyota заплатит пять тысяч рублей за выезд на встречку. 20-летний водитель BMW также заплатит штрафы за ремень безопасности, правила перевозки людей и отсутствие страховки машины.

Собственник автомобиля Mercedes-Benz G63, житель Санкт-Петербурга, тоже должен будет посетить полицию. Он нарушил сразу несколько ПДД, в том числе перевозил пассажиров вне кабины машины и не был пристегнут сам.

Остальные участники заезда также должны будет явиться в госавтоинспекцию,в отношении всех возбуждены административные дела.

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