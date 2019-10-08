97-летний ветеран добился жилищного сертификата в суде

Центральный районный суд города Омска обязал местную администрацию принять фронтовика Василия Тропина на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении. В ближайшее время ему будет предоставлен сертификат на покупку квартиры.

История о престарелом ветеране, которому в омской мэрии предложили попросить квартиру через пять лет, наделала много шуму. На склоне лет участник Великой Отечественной войны вынужден вновь вступать в битву за то, что положено ему по закону. Глухому инвалиду, еле передвигающемуся по комнате, уже исполнилось 97 лет. Понятно, что предложение приходить за жильем через пятилетку со стороны можно расценивать как издевательство.

К проверке по факту нарушения прав ветерана Великой Отечественной войны подключился следственный комитет. Оказалось, что ситуация не единичная. Для престарелых участников ВОВ, ранее продавших свое жилье, судебное решение - это единственный шанс получить квартиру от государства.

Танкист Василий Тропин прошел две войны - с Германией и Японией. И только в 1947 году вернулся на родину, в Пермскую область. Здесь и прожил всю жизнь вместе с супругой. А после ее смерти остался совсем один - детей у них не было. Племянник из Омска периодически навещал старика. Но Василий Афанасьевич переезжать к нему отказывался наотрез - не хотел быть обузой. Обслуживал себя сам.

Но возраст не щадит. "Стал я совсем плохеть", - сетует Тропин. И принял решение все-таки продать квартиру и переехать к племяннику. Однако денег, вырученных от продажи жилья, на приобретение недвижимости в Омске не хватило.

- Тогда, в 2017 году Тропин обратился в омскую мэрию с просьбой поставить его на учет и выделить ему сертификат на приобретение жилья как ветерану, - рассказывает старший помощник руководителя СУ СКР по Омской области Лариса Болдинова.

Но департамент жилищной политики администрации города Омска ответил отказом. Чиновники мотивировали это тем, что он намеренно ухудшил свои жилищные условия. В мэрии престарелому фронтовику действительно предложили прийти к ним через пять лет. Но не от того, что совсем очерствели. А в соответствии с Жилищным кодексом.

- По закону администрация не имеет права предоставить жилье тем гражданам, которые в течение последних 5 лет ухудшили свои жилищные условия, - пояснили "РГ" в омском Департаменте жилищной политики. - Такие правила обусловлены тем, чтобы ограничить мошеннические схемы.

Аферисты действительно нередко пользуются лазейками в законодательстве, чтобы получить за счет бюджета бесплатные квадратные метры. И статья 53 ЖК РФ - "Последствия намеренного ухудшения гражданами своих жилищных условий" - была создана как раз для того, чтобы избежать подобных ситуаций. Вот только что делать с ветеранами, решившими на старости лет переехать к родным, законодатели не предусмотрели.

Между тем это абсолютно жизненная ситуация. Одинокие старики перебираются к родственникам по объективным причинам. А на вырученные деньги от продажи квартиры в поселке жилье в крупном городе действительно не купишь.

В подобных случаях представители местных муниципалитетов оказываются между двух огней. И чиновников можно понять. Пойдешь ветерану навстречу - обвинят в превышении должностных полномочий. Откажешь в постановке на учет - можешь попасть под подозрение в халатности. Поэтому местные власти и отправляют фронтовиков в суд.

- Суд не усмотрел в действиях ветерана намеренного характера ухудшения жилищных условий, так как с учетом его социального положения и состояния здоровья продажа жилья для него являлась вынужденной мерой, - сообщили "РГ" в Центральном районном суде Омска.

Сейчас работники департамента связываются с законными представителями Василия Тропина.

- Департамент жилищной политики сделает все от него зависящее, чтобы сертификат на жилое помещение в самое ближайшее время был предоставлен, - заявили в мэрии.