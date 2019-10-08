Искусственный интеллект подбирает кандидатов на работу

Калининградские студенты создали нейросеть, которая поможет работодателям анализировать кандидатов на трудоустройство. Умный программный комплекс изучает всю информацию, содержащуюся о человеке в интернете. А затем сопоставляет эти сведения с резюме соискателя. Разработка, названная "Роскандидат", получила грант Фонда содействия инновациям.

Авторы проекта - магистранты Европейской бизнес-школы Балтийского федерального университета имени Канта Илья Глазунов и Алина Гундаева. У молодых людей уже есть свой бизнес - агентство интернет-маркетинга. Его работа полностью автоматизирована, что позволяет создателям воплощать в жизнь новые интересные идеи.

Авторы проекта обучили искусственную нейронную сеть анализировать резюме соискателя и все его "следы" в интернете

"Роскандидат" представляет собой систему искусственного интеллекта. Илья разработал уникальную математическую модель, с помощью которой авторы проекта обучили нейронную сеть анализировать резюме соискателя и все "следы", которые он оставил в интернете. Проверяются, в частности, судимости, задолженности, родственные связи, предыдущие места работы, внимание уделяется и соцсетям. Нейросеть способна учиться дальше.

В будущем программный комплекс сможет не только сопоставлять сведения из всемирной сети и данные, которые предоставил сам кандидат, но и давать прогнозы. Как будет вести себя человек на работе, чего от него ожидать - на эти и многие другие вопросы ответит искусственный интеллект.

Сейчас создан готовый рабочий прототип. Грант в полмиллиона рублей поможет Илье и Алине зарегистрировать патент.

- Сервис, помимо прочего, позволит тестировать потенциальных работников, - рассказывает "РГ" Алина Гундаева. - Одни тесты сейчас разрабатываем мы, другие загрузят работодатели. Не исключено, что в перспективе нейросеть заменит в некоторых компаниях менеджеров, которые специализируются на подборе персонала.