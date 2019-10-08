Оркестр "Таврический" раскроет школьникам загадки композиторов

Цикл концертов, посвященных загадкам классической музыки, начнется 10 октября в Гатчинской детской музыкальной школе имени Ипполитова-Иванова. Секреты высокого искусства откроет детям симфонический оркестр Ленинградской области под управлением Михаила Голикова.

Тема первого концерта - "Загадки романтической эпохи". Прозвучит музыка Роберта Шумана, Клары Вик, Иоганнеса Брамса и Богуслава Мартину. Конферансье вечера - академические искусствоведы - станут проводниками в мир "высокой музыки", откроют её язык и чувственную сферу.

Шумана, Вик и Брамса объединяли не только принадлежность к романтической композиторской школе, но и личные отношения. Впрочем, их связи выходят далеко за рамки "любовного треугольника", потому что главной страстью каждого из творцов была музыка. Клара Вик (Шуман) была выдающейся пианисткой своего времени, Роберт Шуман - её супруг и прославленный композитор. Они понимали друг друга с полуслова, дарили друг другу подарки в виде только что написанных произведений. Но Кларе пришлось оставить сцену ради семьи и детей, что она переживала очень болезненно и так до конца и не смирилась с тем, что положение женщины заставляет её отказаться от творчества. А потом в их жизни появился Брамс. Шуман сделал всё, чтобы молодой Брамс стал известным композитором, но кто знает, что при этом творилось в его душе. Клара же так никогда и не стала Кларой Брамс, она до конца жизни оставалась главной помощницей Шумана.

Михаил Голиков, художественный руководитель и дирижёр оркестра "Таврический", говорит:

- Классическая музыка - это область невероятного сплетения самых разных чувств. Именно возвышенных чувств, которые очень важно понять зрителям. Главная цель концерта и всего цикла "Серии концертов высокого искусства" в Гатчине - просветительская. Мы хотим познакомить ленинградцев с классикой, практически не открытой для российских слушателей. Поможем им проникнуть в её суть и понять, почему она по-прежнему актуальна.

В программе прозвучит Концерт для фортепиано с оркестром ля минор op.54 Роберта Шумана, Концерт для фортепиано ля минор op.7 Клары Вик. Солисты - лауреаты международных конкурсов, пианисты Евгений Изотов и Анна Шелудько.

Кроме того в исполнении оркестра прозвучит Торжественная увертюра Иоганнеса Брамса, а также Концерт для двух скрипок с оркестром Богуслава Мартину, широко известного за границей, но почти не открытого для российских слушателей. Солисты Юлия Томилова и Александр Шустин.