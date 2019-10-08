Оркестр "Таврический" раскроет школьникам загадки композиторов

Новости

Путин наградил американского астронавта 13:23
Памятник Пушкину торжественно открыли в Пекине 13:15
В Симферополе ТЦ "Куб" снесли до цокольного этажа 13:14
В Бразилии найдена бутылка с посланием от советских моряков 13:06
Что мы знаем о новой Skoda Octavia 13:00
В Нижнем Новгороде спасли мужчину, висевшего на карнизе 11 этажа 12:58
Более 100 тысяч москвичей сделали прививки от гриппа у метро и МЦК 12:47
Анастасию Заворотнюк тайно перевезли из клиники домой 12:45
Минск рассчитывает на интенсификацию переговоров по интеграции в СГ 12:44
Названы регионы с высоким качеством медицины 12:36
СМЭФ-2019 посвятят человеку 12:34
Назван новый покупатель истребителя Су-57 12:25
В Прикамье женщину с двумя детьми обязали вернуть маткапитал 12:22
В павильонах "Здоровая Москва" прошли обследования 430 тыс. москвичей 12:18
Псковские таможенники задержали грузовик с 450 килограммами гашиша 12:15
Детские кресла с датчиками "антизабывчивости" станут обязательными в Италии 12:14
Страны ЕАЭС готовы создать промышленную инфраструктуру в Египте 12:10
Посещение туалетов на вокзалах станет бесплатным 12:09
Toyota представила VIP-модель, которую привезет в Россию 12:05
Петербургские медики вылечили пациентку с болезнью моямоя 12:04
Лукашенко заявил о современных вызовах человечеству 12:03
На Урале ужесточили приговор бизнесмену за истязание ребенка электроошейником 12:00
Устинов согласился сразиться с Усиком вместо Спонга 11:51
В брянской колонии осужденный умер от побоев 11:48
На Кубани провели первую операцию девочке с "пятном Бэтмена" 11:41
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"Почта России" объявила о начале льготной декады подписки
"Почта России" объявила о начале льготной декады подписки
ВС разъяснил, как получить деньги за неработающую бытовую технику
ВС разъяснил, как получить деньги за неработающую бытовую технику
Задайте вопрос о масштабной судебной реформе
Задайте вопрос о масштабной судебной реформе
08.10.2019 12:15
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Оркестр "Таврический" раскроет школьникам загадки композиторов

Текст: Ольга Штраус (Санкт-Петербург)
Цикл концертов, посвященных загадкам классической музыки, начнется 10 октября в Гатчинской детской музыкальной школе имени Ипполитова-Иванова. Секреты высокого искусства откроет детям симфонический оркестр Ленинградской области под управлением Михаила Голикова.

Тема первого концерта - "Загадки романтической эпохи". Прозвучит музыка Роберта Шумана, Клары Вик, Иоганнеса Брамса и Богуслава Мартину. Конферансье вечера - академические искусствоведы - станут проводниками в мир "высокой музыки", откроют её язык и чувственную сферу.

Шумана, Вик и Брамса объединяли не только принадлежность к романтической композиторской школе, но и личные отношения. Впрочем, их связи выходят далеко за рамки "любовного треугольника", потому что главной страстью каждого из творцов была музыка. Клара Вик (Шуман) была выдающейся пианисткой своего времени, Роберт Шуман - её супруг и прославленный композитор. Они понимали друг друга с полуслова, дарили друг другу подарки в виде только что написанных произведений. Но Кларе пришлось оставить сцену ради семьи и детей, что она переживала очень болезненно и так до конца и не смирилась с тем, что положение женщины заставляет её отказаться от творчества. А потом в их жизни появился Брамс. Шуман сделал всё, чтобы молодой Брамс стал известным композитором, но кто знает, что при этом творилось в его душе. Клара же так никогда и не стала Кларой Брамс, она до конца жизни оставалась главной помощницей Шумана.

Михаил Голиков, художественный руководитель и дирижёр оркестра "Таврический", говорит:

- Классическая музыка - это область невероятного сплетения самых разных чувств. Именно возвышенных чувств, которые очень важно понять зрителям. Главная цель концерта и всего цикла "Серии концертов высокого искусства" в Гатчине - просветительская. Мы хотим познакомить ленинградцев с классикой, практически не открытой для российских слушателей. Поможем им проникнуть в её суть и понять, почему она по-прежнему актуальна.

В программе прозвучит Концерт для фортепиано с оркестром ля минор op.54 Роберта Шумана, Концерт для фортепиано ля минор op.7 Клары Вик. Солисты - лауреаты международных конкурсов, пианисты Евгений Изотов и Анна Шелудько.

Кроме того в исполнении оркестра прозвучит Торжественная увертюра Иоганнеса Брамса, а также Концерт для двух скрипок с оркестром Богуслава Мартину, широко известного за границей, но почти не открытого для российских слушателей. Солисты Юлия Томилова и Александр Шустин.

Культура Музыка Классика Общество Образование Общество История Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ленинградская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Новак: Цена на транзит газа через Украину должна быть конкурентной
В ОБСЕ напомнили об исторической принадлежности Крыма России
СК передал в прокуратуру дело главы центра, где умер Дмитрий Марьянов
Китай выразил США протест в связи с санкциями
Поздравление Владимиру Путину появилось в небе над Голливудом