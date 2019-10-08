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08.10.2019 16:08
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Старейший театр Кавказа приехал на гастроли в Калининград

Текст: Светлана Песоцкая (Калининград)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Одиннадцать спектаклей за неделю покажет на сцене калининградской областной драмы один из старейших театров Кавказа - Русский академический театр им. Евгения Вахтангова из Владикавказа, который готовится праздновать свое 150-летие.

Фото: Пресс-служба Театра имени Пушкина
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Семь ярких постановок разных режиссеров привезли в Янтарный край мастера сцены из столицы республики Северная Осетия - Алания. Из обширного разнообразного репертуара владикавказского Вахтанговского для калининградских гастролей было выбрано самое интересное для массового зрителя, пояснил главный режиссер театра Валерий Попов.

В программе гастролей - нетрадиционный "Лес" Островского, поставленный в острой комедийной манере, легкая костюмированная комедия Жана Ануя "Бал воров", трагикомедия Григория Горина "Кин IV", комедия положений "Зануда" по сценарию французского кинорежиссера Френсиса Вебера, музыкально-пластический спектакль современного российского драматурга Леонида Адамова "Приличные девушки" и две самые любимые юными зрителями детские сказки.

- Гастроли - это возможность проверить себя менталитетом зрителя другой культуры, другого темперамента, - считает художественный руководитель, директор Вахтанговского театра Владикавказа Владимир Уваров.

Кстати

Эти гастроли - обменные: в сентябре Калининградский областной драматический театр показал во Владикавказе 8 спектаклей, в том числе три детских. Худрук калининградского театра Михаил Андреев отметил богатство театральных традиций Владикавказа, необычайно теплый прием и аншлаг на всех спектаклях.

Руководители двух театров подчеркнули, что такие затратные и трудоемкие поездки, дающие регионам уникальную возможность культурного обмена и развития театров, реализуются благодаря проекту "Большие гастроли" федерального Центра поддержки гастрольной деятельности Минкульта России.

Культура Театр Драматический театр Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область
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