Футболист Павел Мамаев рассказал об обустройстве в Ростове

Новый игрок футбольного клуба "Ростов" Павел Мамаев рассказал, какие проблемы ему сейчас приходится решать в донской столице. Интервью у футболиста взяла его жена Алана Мамаева.

Прежде всего, по словам Павла, необходимо решить бытовые проблемы, связанные с семьей, точнее - определиться с квартирой, школой и садиком для детей.

- Я думаю, скоро наш быт будет закрытой темой. И мы спокойно будем работать в плане только футбол, футбол и еще раз футбол, - сказал он.

Как известно, недавно Мамаев поучаствовал в первой командной тренировке. Вот что он рассказал об этом.

- Тренировка на самом деле не тяжелая была, но мне было очень тяжело. Я хоть и устал, но эмоциональное состояние было такое, что наконец начал тренироваться. Этого дня я долго ждал, - признался футболист.

Он также отметил теплую встречу с болельщиками и приятную атмосферу в клубе.

- Я прямо в восторге от клуба в целом. От болельщиков был очень теплый прием. У меня прям мурашки были по коже на стадионе, - рассказал Павел Мамаев.