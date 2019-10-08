Новости

GAC везет в Россию старую версию внедорожника GS8 18:00
В Британии найдена сокровищница с руническими текстами 17:59
Как выглядит газон "Лужников", где Россия встретится с Шотландией. Там почти год не играли в футбол (фото) 17:51
Режиссером незавершенного спектакля Захарова назначена его дочь 17:46
Два метеорных дождя увидят москвичи в октябре 17:45
Сатурн превзошел Юпитер по количеству лун 17:43
На Урале полицейских амнистировали за аферу с крупной партией алкоголя 17:30
На острове Хонсю найден крупнейший дом VIII века 17:28
В Ленинградской области в аварии погибли три человека 17:25
Футболист Павел Мамаев рассказал об обустройстве в Ростове 17:22
Аксенов увидел пользу в словах спецпредставителя ОБСЕ о Крыме 17:08
"Яндекс" увеличит парк беспилотников до 100 единиц в 2019 году 17:07
Кто заплатит за ремонт автомобиля из-за плохой дороги 17:00
На руководство колонии, где сидели Кокорин и Мамаев, завели дело 16:58
Curiosity обнаружил древний оазис на Марсе 16:44
В Мадриде открыли охоту на шумных попугаев 16:43
Шараповой были готовы дать wild card на "ВТБ Кубок Кремля" 16:39
В МГУ открыли памятные доски с именами святых 16:36
Видео: как прошел фестиваль Comic Con Russia 16:35
Астрофизики рассказали о "наихудшем сценарии" для Земли 16:31
Жительница Прикамья признана виновной в истязании малолетней дочери 16:23
Бастрыкин возбудил дело против судьи Анапского райсуда Стародубцева 16:14
На минском форуме поддержали инициативу декларации о нераспространении РСМД 16:14
В Испании предложили запретить парковать самокаты на тротуарах 16:13
Певец Марчелло Джордани умер от сердечного приступа 16:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"Почта России" объявила о начале льготной декады подписки
"Почта России" объявила о начале льготной декады подписки
Когда можно вернуть продавцу подержанную машину
Когда можно вернуть продавцу подержанную машину
ВС разъяснил, как получить деньги за неработающую бытовую технику
ВС разъяснил, как получить деньги за неработающую бытовую технику
08.10.2019 17:22
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Футболист Павел Мамаев рассказал об обустройстве в Ростове

Текст: Алена Ларина (Ростов-на-Дону)
Фото: Семен Сергеев/ТАСС Фото: Семен Сергеев/ТАСС
Фото: Семен Сергеев/ТАСС

Новый игрок футбольного клуба "Ростов" Павел Мамаев рассказал, какие проблемы ему сейчас приходится решать в донской столице. Интервью у футболиста взяла его жена Алана Мамаева.

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
Павел Мамаев подписал контракт с "Ростовом"

Прежде всего, по словам Павла, необходимо решить бытовые проблемы, связанные с семьей, точнее - определиться с квартирой, школой и садиком для детей.

- Я думаю, скоро наш быт будет закрытой темой. И мы спокойно будем работать в плане только футбол, футбол и еще раз футбол, - сказал он.

Как известно, недавно Мамаев поучаствовал в первой командной тренировке. Вот что он рассказал об этом.

- Тренировка на самом деле не тяжелая была, но мне было очень тяжело. Я хоть и устал, но эмоциональное состояние было такое, что наконец начал тренироваться. Этого дня я долго ждал, - признался футболист.

Он также отметил теплую встречу с болельщиками и приятную атмосферу в клубе.

- Я прямо в восторге от клуба в целом. От болельщиков был очень теплый прием. У меня прям мурашки были по коже на стадионе, - рассказал Павел Мамаев.

Спорт Футбол Игроки и тренеры Филиалы РГ Юг России Спортивные организации Футбольные клубы "Ростов" ЮФО Ростовская область Ростов-на-Дону
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Депутат Юмашева прокомментировала свой допрос спецслужбами США
Новак: Цена на транзит газа через Украину должна быть конкурентной
В ОБСЕ напомнили об исторической принадлежности Крыма России
СК передал в прокуратуру дело главы центра, где умер Дмитрий Марьянов
Китай выразил США протест в связи с санкциями