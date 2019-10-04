Павел Мамаев провел первую тренировку в "Ростове"

"Впечатления отличные, все супер. Тренировки довольно интенсивные для того отрезка времени, что я пропустил, но чувствую, что с каждым днем прибавляю. Сегодня у ребят легкая тренировка, поэтому буду заниматься с ними", - сказал он пресс-службе клуба.

По словам Мамаева, у него нет никаких проблем с адаптацией в команде. Также футболист выразил благодарность болельщикам "Ростова" за оказанную поддержку.

Контракт Мамаева с "Ростовом" подписан по схеме "2+1". Ранее полузащитник, который 17 сентября по УДО покинул колонию в Белгородской области, расторг контракт с "Краснодаром", за который выступал с 2013 года.

В "Ростове" Мамаев был представлен болельщикам после окончания матча 11-го тура против "Динамо". В составе донской команды он будет играть под номером 10.