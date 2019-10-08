В Симферополе ТЦ "Куб" снесли до цокольного этажа

На площади Куйбышева в Симферополе на 90 процентов завершен снос скандально известного торгового комплекса "Куб", демонтировать который власти обещали с 2015 года.

Начиная с 26 августа пять этажей "Куба" демонтировали один за другим - разрезая арматуру и кроша железобетонные конструкции. Подрядчики позаботились о жителях соседнего жилого дома, и во время работы тяжелой техники, чтобы сбить пыль, проливали железобетонные конструкции водой. Сейчас обломки строения вывозят грузовиками. На следующей неделе завершится разбор конструкций цокольного этажа, после чего участок выровняют и временно заасфальтируют.

Как сообщил начальник департамента городского хозяйства администрации Симферополя Алексей Калистратов, полностью снос "Куба" завершится до конца октября. При этом до сих пор под вопросом остается судьба павильонов, прилегающих к демонтированному "Кубу" - суды относительно их будущего еще продолжаются.

В следующем году на месте ТЦ должен появиться сквер со скамейками, цветниками и фонтаном - по примеру того, как реконструирован сквер у Центрального рынка.