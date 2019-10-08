Закупка сейнера для рыбаков "Норд" затянулась

Крымские власти объявили третий по счету тендер для закупки судна экипажу сейнера "Норд", захваченного Украиной в марте 2018 года в нейтральных водах Азовского моря. Прежние две конкурсные процедуры признаны несостоявшимися. Рыбаки и чиновники крымского правительства в их срыве винят друг друга.

"Не получив обещанной властями помощи, неся значительные убытки (всего на сумму более 15 миллионов рублей), к концу 2019 года наше предприятие остается только с долгами, без шансов на выживание и вынуждено начать увольнение рыбаков, - говорится в обращении коллектива "Норда" к главе Крыма Сергею Аксенову. - За последние полтора года чиновники не смогли, а точнее, не захотели ничем нам помочь". Рыбаки констатируют, что, зная о вынужденном простое рыбколхоза, чиновники даже на время не сняли с него налоговое бремя.

Рыбакам подарили надежду в ноябре 2018 года, сразу после того, как они были обменяны на украинских браконьеров и вернулись домой. Сергей Аксенов при встрече обещал им приобрести новое судно взамен утраченного "Норда". Экипаж сразу подобрал лучший вариант по соотношению цены и качества. Современное судно проекта 2001 года было приписано к порту Мурманск. Капитан и директор предприятия проверили судно и его документацию, обговорили детали купли-продажи и письменно изложили их крымским властям 5 марта 2019 года. Но чиновники затянули решение. Покупка сорвалась.

А дальше с большим опозданием начался еще конкурс. И так же завершился нулевым результатом. "Краткие итоги работы крымских чиновников: полное отсутствие результата, увольнение сотрудников и разорение предприятия, - пишут рыбаки. - 18 месяцев после захвата "Норда" наше предприятие существовало за счет личных займов директора. Ему пришлось заложить почти все свое имущество, чтобы сдержать слово, данное лично Сергею Аксенову, - сохранить коллектив до момента передачи судна. Но сейчас все лимиты спасения исчерпаны".

По версии Минтранса Крыма, в итоге первого конкурса, объявленного в мае, заявленное для продажи судно было непригодно к эксплуатации по назначению. Но у рыбаков "Норда" своя версия событий: современное судно с исправным двигателем и всеми узлами признали технически непригодным. Даже согласие собственника продать его дешевле, за 18 миллионов, не позволило заключить сделку.

Теперь подведомственная Минтрансу РК крымская "Морская дирекция" проводит третий конкурс. Коллектив "Норда" в его успешность уже не верит и предложил властям Крыма свой "проект выживания". Они просят продать им за миллион рублей старое судно "Гриф", которое с 2014 года находится на судостроительном заводе "Залив" в Керчи. Оно строилось как рыболовное, но эксплуатировалось как пассажирское. Есть инвесторы, готовые вложить в его модернизацию порядка 17 миллионов рублей. Экипаж "Норда" готов своими силами переоборудовать его в рыболовное, чтобы сохранить рабочие места.