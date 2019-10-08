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08.10.2019 19:40
Рубрика: Digital
Проект: В регионах

Бой за "личку"

Почему киберунижения стали главной интернет-угрозой и как их победить
Текст: Владимир Емельяненко
Российская газета - Федеральный выпуск № 226(7984)
Снижение возраста пользования интернетом оборачивается ростом киберунижений в сети. Таков вывод Фонда развития интернета РФ и Центра мониторинга "Безопасность 2.0". Скачок роста контент-угроз произошел в основном за счет вовлечения в них детей и подростков. Самые резонансные их проявления - видео избиения учительницы школьниками в Ставрополе, "бойцовый клуб" в московской школе и избиение подростками школьника с ДЦП в Челябинске.
86 процентов детей от 8 лет, подростков и молодежи до 23 лет подвергались интернет-травле хотя бы раз. Фото: Ocusfocus / istock 86 процентов детей от 8 лет, подростков и молодежи до 23 лет подвергались интернет-травле хотя бы раз. Фото: Ocusfocus / istock
86 процентов детей от 8 лет, подростков и молодежи до 23 лет подвергались интернет-травле хотя бы раз. Фото: Ocusfocus / istock

Во всех скандалах бросается в глаза снижение возраста драчунов. Что следствие тенденции: в 2018 году среди тех, кому было 3-6 лет, интернетом пользовались 39 процентов (при посредничестве старших) против 21 проц. в 2014 году. А среди тех, кому в 2018 году 8-11 лет, сетью пользовались 56 проц. против 37 проц. в 2014-м. При этом, по данным Фонда развития интернета, градация негатива в сети в 2018 году выглядела так: мат - 37 проц., троллинг (провокации) - 52 проц., киберунижения или травля - 55 проц., кибербуллинг (видео с издевательствами ) 69 проц. Однако за шесть месяцев 2019 года лидером контента стали киберунижения - 57 проц. (кибербуллинг снизился до 51 проц.). Причем от интернет-травли чаще страдает молодежь до 23 лет и дети от 8-9 лет. 86 процентов из них подвергались травле хотя бы раз.

Фото: РИА Новости
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- Пока механизм санкций против киберунижений один - безнаказанность, - считает ведущий аналитик РОЦИТ Урван Парфентьев. - Максимум "забанят" аккаунт агрессора. А папаша даже ремня ввалить нарушителю не может. Тут же прибегут опека, прокуратура. Увы, это лакмус: киберугрозы слабо определены в законе. Эти вопросы отнесены к гражданскому законодательству и к уголовному (статья о клевете), но она не подразумевает оперативно-розыскной деятельности.

Как полагает Парфентьев, решение проблемы киберунижений должно идти по нескольким направлениям. "Пряника" - с внедрения созданных критериев позитивного контента, который крепится на неприкосновенности личной жизни. И "кнута" - прояснения закона. И тут позиции РОЦИТ и Фонда развития интернета совпадают: ужесточать закон надо не только в отношении пользователей, но и интернет-сервисов и иных площадок, которые пускают к себе контент-угрозы, делая на них трафик и деньги.

- Мы предлагаем в статью 5.61 (оскорбление) Кодекса об административных правонарушениях ввести понятие "оскорбление в интернете", - говорит заместитель председателя Молодежного парламента при Госдуме Дмитрий Шатунов, - И налагать штраф за этот вид преступления от 3 до 5 тысяч рублей, а за "травлю в интернете" - от 5 до 10 тысяч рублей для физических лиц, для юридических - в три-пять раз больше.

По инициативе Фонда развития интернета, за эти же преступления при отягчающих обстоятельствах, например, совершаемые группой лиц или рецидивистами, предлагается ввести более ощутимые штрафы, вплоть до дисциплинарных работ и лишения свободы от полугода до трех лет.

Предложения экспертов, оформленные в проект закона, переданы в Совет Федерации. Как сказала в интервью "РГ" член СФ Инна Святенко, "у них высокие шансы на реализацию".

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