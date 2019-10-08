РФ допустила существование другой позиции зарубежных чиновников по Крыму

Чиновники иностранных государств и сотрудники международных организаций могут скрывать свое отношение к теме Крыма, не исключили в Кремле.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал по просьбе журналистов заявление спецпредставителя ОБСЕ на Украине и в контактной группе по урегулированию конфликта на востоке страны Мартина Сайдика о том, что Крым входил в состав России до включения в Украинскую ССР, а ранее принадлежал Российской империи, и что как представитель ОБСЕ, он должен осторожно высказываться на эту тему и сможет быть более откровенным только на пенсии.

На вопрос, нет ли в Кремле ощущения, что зарубежные чиновники вынуждены скрывать свою позицию по Крыму, Песков ответил лаконично: "Есть".