Сенатор прокомментировал законопроект о блокировке мессенджеров и почты

Блокировать пользователей, которые распространяют в мессенджерах или электронных письмах запрещенную в РФ информацию, будут в течение суток. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, комментируя внесенный в Госдуму законопроект о блокировке пользователей e-mail.

Клишас пояснил, что "попытка разграничения мессенджеров и электронной почты в предыдущей редакции законопроекта потребовала уточнения", в связи с чем предыдущая версия законопроекта и была отозвана из Госдумы. Теперь для операторов обоих сервисов ввели общее понятие - "организатор сервиса обмена сообщениями".

"На практике целесообразно полностью блокировать пользователя, а не отдельные отправляемые им сообщения", - подчеркнул Клишас.

При этом в новой редакции законопроекта устранена возможность "сделать вывод о том, что организатор сервиса обмена сообщениями может просматривать любые сообщения пользователей в целях их возможной блокировки". По словам Клишаса, закон ограничивает обязанности оператора блокировать передачу сообщений исключительно по запросу уполномоченного федерального органа исполнительной власти. Этот нюанс должен обеспечить соблюдение гарантированных конституцией прав граждан.

Как отмечает РИА Новости, штраф для владельцев вышеуказанных сервисов за отказ заблокировать уличенных в распространении запрещенной в РФ информации может составить до 1 млн рублей.