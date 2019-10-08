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08.10.2019 13:13
Рубрика: Культура

Самые интересные концерты недели

Текст: Илья Чекинев
На этой неделе голландская формация смешает два не очень-то дружественных жанра, британская рок-легенда устроит еще одну встречу с соседкой Элис, питерские аборигены напомнят про Тома Уэйтса, а солисты Большого театра и Лейпцигской оперы - про обоих Иглесиасов.
Epica. Фото: Агентство "Wild Energy Concert" Epica. Фото: Агентство "Wild Energy Concert"
Epica. Фото: Агентство "Wild Energy Concert"

Кто играет: Группа Epica.

Что играет: Симфоник-метал.

Почему идти: Голландцы знают толк в помпезном метале с вокальными красивостями. Именно тамошним рокерам Epica удалось на стыке двух не очень-то дружественных жанров вырастить этот своеобразный стиль. По случаю десятилетия своего альбома Design Your Universe титаны сладкоголосой и мрачной музыки предложат сет-лист, наполненный песнями с этого диска - сочетание отменных мелодий, эпических гитарно-клавишных аранжировок Марка Янсена и ангельского вокала Симоны Симонс.

Где, когда, сколько: ГЛАВCLUB GREEN CONCERT; 12 октября; 2 600 - 4 800 руб.

Smokie. Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Кто играет: Группа Smokie.

Что играет: Поп-рок.

Почему идти: Золотой состав Smokie давно уже распался, но это не повод для того, чтобы распрощаться с живущей по соседству Элис и прочими символами детства. Needles And Pins, What Can I Do, Don't Play Your Rock 'n' Roll to Me и та же Living Next Door To Alice по-прежнему заставляют прихлопывать, притоптывать и напевать знакомые слова. Так что собирайте старых друзей и приходите ностальгировать в Крокус Сити Холл.

Где, когда, сколько: Крокус Сити Холл; 9 октября; 2 000 - 12 000 руб.

Billy's Band. Фото: Академ Джаз Клуб

Кто играет: Группа Billy"s Band.

Что играет: Русский рок.

Почему идти: Billy"s Band когда-то окрестили "русскими том-уэйтсами", но группа с питерской окраины давно уже переросла репертуар хрипатого американского шансонье. Филигранно отточив свой раздолбайский стиль, Вадим Новик сотоварищи не прочь наполнить его новым смыслом, добавив к околоблюзовому коктейлю такие ингредиенты, как рок-н-ролл, джаз и лирические баллады. Самый подходящий саундтрек для дружеских посиделок в уютном Академ Джаз Клубе.

Где, когда, сколько: Академ Джаз Клуб; 12 октября; 2 500 - 8 500 руб.

"Жизель". Фото: ООО "ЭМСИ"

Кто играет: Балетная труппа театра La Classique в сопровождении оркестра под управлением Ярослава Ткаленко.

Что играет: Ш. Адан - "Жизель".

Почему идти: Историю о трагической любви Жизели и Альберта, известную уже полтораста лет, заново расскажет хорошо известная в мире балетная труппа La Classique. Хрестоматийная постановка Петипа - Лавровского, виртуозность танцовщиков, живое оркестровое сопровождение, роскошные костюмы и весь антураж русского балета, каким его привыкли видеть на протяжении веков, делают созвучным трогательный сюжет и его хореографическое воплощение.

Где, когда, сколько: Крокус Сити Холл; 13 октября; 1 000 до 15 000 руб.

Сергей Писарев. Фото: Оркестр "Русская Филармония"

Кто играет: Симфонический оркестр Москвы "Русская филармония" (дирижер Роберто Молинелли), солисты Дарья Зыкова и Сергей Писарев.

Что играет: Лучшие романтические хиты и дуэты XX века.

Почему идти: Новая программа оркестра "Русская филармония" Be my love! включает лирические песни высшей пробы: от Лайзы Минелли до Кристины Агилеры, от Хулио Иглесиаса до сына его Энрике. Оркестр под управлением итальянского маэстро Роберто Молинелли, а также солисты Большого театра и Лейпцигской оперы Дарья Зыкова и Сергей Писарев постараются воспроизвести музыкальный дух ХХ века - без грамма пошлости и сусальных наворотов. Поп-романтика в чистом виде, бальзам на душу взрослой аудитории.

Где, когда, сколько: Московский международный дом музыки; 9 октября; 800 - 3 500 руб.

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