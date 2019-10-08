Союз пивоваров опроверг угрозу исчезновения крафтового пива

После вступления в 2021 году нового регламента Евразийского экономического союза о безопасности алкогольной продукции производство крафтового пива в России не прекратится.

Об этом со ссылкой на Союз пивоваров России сообщает РБК. Там уточнили, что нормы нового регламента были поняты некорректно. В Союзе пивоваров отметили, что регламент допускает содержание в пиве солода, несоложеного сырья и сахаросодержащих продуктов не только в той пропорции, которая указана в сообщениях СМИ (80% солода, менее 20% несоложеного сырья и 2% сахаросодержащих продуктов).

"Крафт и специалитеты попадут если не в категорию "пиво", то в категорию "пиво специальное", и это никак не отразится на развитии данного направления отрасли", - заверили в Союзе российских пивоваров.

Понятие "крафт пиво" появилось в Америке. Возникло оно в связи с легализацией частных пивоварен. С того момента пивовары получили право создавать собственные сорта пива с разнообразными вкусами. От обычного крафтовое пиво отличается составом (при изготовлении крафтового пива используются только натуральные ингредиенты), уникальной рецептурой (пивовар изготавливает напиток по авторскому рецепту, что придает пиву неповторимый вкус и аромат), стоимостью (крафтовое пиво значительно дороже обычного, бутылка 0,5 л такого напитка обойдется не менее чем в 100 рублей).