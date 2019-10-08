Новости

Астрофизики рассказали о "наихудшем сценарии" для Земли 16:31
Жительница Прикамья признана виновной в истязании малолетней дочери 16:23
Бастрыкин возбудил дело против судьи Анапского райсуда Стародубцева 16:14
На минском форуме поддержали инициативу декларации о нераспространении РСМД 16:14
В Испании предложили запретить парковать самокаты на тротуарах 16:13
Певец Марчелло Джордани умер от сердечного приступа 16:10
Старейший театр Кавказа приехал на гастроли в Калининград 16:08
Для сбора пожертвований установят правила 16:06
Госдума упрощает почтовые переводы до 15 тысяч рублей 16:02
Видео: вспыхнувший бензовоз парализовал движение на трассе в США 16:00
Бастрыкин возбудил дело против судьи Анапского райсуда 15:58
К зимнему периоду в Москве подготовлено 17,5 тыс. единиц спецтехники 15:56
Дочь Ксении Бородиной была экстренно госпитализирована из школы 15:52
Сериал "Ходячие мертвецы" опять продлили 15:45
Более 1,5 тыс. звонков принял Единый call-центр "Стань мамой в Подмосковье" 15:36
Мать "девочки-маугли" не могут отправить на лечение из-за отсутствия паспорта 15:36
Союз пивоваров опроверг угрозу исчезновения крафтового пива 15:35
Путин встретится с правительственными чиновниками и новыми главами регионов 15:26
В Германии судят очередного отрицателя Холокоста 15:26
В Волгограде разработали уникальный экзоскелет нижней челюсти 15:17
Глава Крыма поддержал идею строительства газопровода в Европу 15:15
В Екатеринбурге 80-летний пенсионер обвинил сына в многолетних побоях 15:11
В Севастополе появится система ливневой канализации 15:10
В новой Москве построят кинодеревню 15:08
Группа "Тори" откроет концертный сезон 15:05
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"Почта России" объявила о начале льготной декады подписки
"Почта России" объявила о начале льготной декады подписки
Когда можно вернуть продавцу подержанную машину
Когда можно вернуть продавцу подержанную машину
ВС разъяснил, как получить деньги за неработающую бытовую технику
ВС разъяснил, как получить деньги за неработающую бытовую технику
08.10.2019 15:35
Рубрика: Экономика

Союз пивоваров опроверг угрозу исчезновения крафтового пива

Текст: Ольга Игнатова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

После вступления в 2021 году нового регламента Евразийского экономического союза о безопасности алкогольной продукции производство крафтового пива в России не прекратится.

Об этом со ссылкой на Союз пивоваров России сообщает РБК. Там уточнили, что нормы нового регламента были поняты некорректно. В Союзе пивоваров отметили, что регламент допускает содержание в пиве солода, несоложеного сырья и сахаросодержащих продуктов не только в той пропорции, которая указана в сообщениях СМИ (80% солода, менее 20% несоложеного сырья и 2% сахаросодержащих продуктов).

Фото: iStock
ВОЗ: Употребление алкоголя в России снизилось на 43 процента

"Крафт и специалитеты попадут если не в категорию "пиво", то в категорию "пиво специальное", и это никак не отразится на развитии данного направления отрасли", - заверили в Союзе российских пивоваров.

Понятие "крафт пиво" появилось в Америке. Возникло оно в связи с легализацией частных пивоварен. С того момента пивовары получили право создавать собственные сорта пива с разнообразными вкусами. От обычного крафтовое пиво отличается составом (при изготовлении крафтового пива используются только натуральные ингредиенты), уникальной рецептурой (пивовар изготавливает напиток по авторскому рецепту, что придает пиву неповторимый вкус и аромат), стоимостью (крафтовое пиво значительно дороже обычного, бутылка 0,5 л такого напитка обойдется не менее чем в 100 рублей).

Экономика Товары и цены Международные организации Евразийский экономический союз (ЕАЭС) Алкоголь и табак
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Депутат Юмашева прокомментировала свой допрос спецслужбами США
Новак: Цена на транзит газа через Украину должна быть конкурентной
В ОБСЕ напомнили об исторической принадлежности Крыма России
СК передал в прокуратуру дело главы центра, где умер Дмитрий Марьянов
Китай выразил США протест в связи с санкциями