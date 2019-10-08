Турция готовит место для переселения сирийских беженцев

Турция умело держит мир в напряжении. Все ждут, когда начнется войсковая операция "Источник мира" на севере Сирии к востоку от Евфрата. Турецкая сторона намерена создать там так называемую "зону безопасности", которая должна представлять собой полосу сирийской территории шириной от четырех до тридцати километров и несколько сотен километров в длину. Эта зона должна разделить турецких и сирийских курдов, отведя угрозу курдских отрядов народной самообороны YPG от турецкой границы. В зачищенную зону предполагается переселить более 2 миллионов из 3,6 миллиона сирийских беженцев, находящихся на турецкой территории.

Каждый день президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган говорит, что "операция вот-вот начнется, может быть даже сегодня". Не исключено, что Турция начнет ввод войск в то время, пока будет верстаться этот номер. Но также нельзя исключать, что широкомасштабной операции вообще не будет, а все ограничится несколькими короткими ударами (кстати, один-два уже были нанесены турецкими ВВС по погранпереходу Семалька между Ираком и Сирией и по населенному пункту Деррика на северо-востоке САР).

"Эрдоган каждый день обещает начать операцию, но все никак не начинает, хотя сейчас созданы все условия, - рассказал "РГ" координатор ближневосточных проектов Российского совета по международным делам (РСМД) Руслан Мамедов. - Но если американцы дадут зеленый свет, а Москва разрешает турецкой авиации вместе с протурецкими группировками начать операцию против курдов, то Анкара, скорее всего, сделает это".

Принципиальное соглашение о создании зоны безопасности было заключено между Турцией и США 7 августа. Однако стороны так и не смогли договориться о конкретных размерах отчуждаемого района. Анкара настаивает, что зона должна быть глубиной до 30 километров, американцы предлагают до пяти километров. Спор уже привел к громким заявлениям с обеих сторон. Эрдоган высказал свою позицию, что Турция не может ждать с учетом огромных расходов на содержание сирийских беженцев у себя (чуть ранее Анкара сообщила, что потратила на них за последние семь лет более 40 миллиардов долларов) и если США не согласны с планом турецкой стороны, то "мы сами начнем как можно скорее операцию, чтобы избавить свою страну от террористической угрозы и непомерных расходов". В ответ президент США Дональд Трамп опубликовал в Twitter ироничный пост, моментально ставший мемом в соцсетях. "Если Турция сделает что-либо, что, в соответствии с моей великой непревзойденной мудростью, будет переходить границы, я полностью уничтожу и разрушу экономику Турции, как уже делал это раньше".

Пока что остается неясной и ситуация с якобы имеющим место выводом американских войск из зоны турецкой операции. О начале отвода заявил 7 октября Эрдоган, однако пока что прошла информация лишь о выводе некоторого количества личного состава и техники из двух точек, где США и Турция проводили совместное патрулирование.

Есть определенные сомнения в том, что США вообще выведут свои войска. "Трамп уже говорил один раз, что выйдет, но тогда его позицию скорректировало Центральное командование ВС США (CENTCOM). Сейчас может повториться та же патовая ситуация", считает Мамедов.

Интересы сторон понятны. Зону безопасности глубиной всего пять километров явно недостаточна, через нее легко перелетает снаряд из любой современной пушки, что не устраивает Турцию. Кроме того, Эрдогану нужна показательная акция для усиления своего влияния внутри страны. В то же время американцы рассматривают Сирию восточнее Евфрата как свою зону влияния, а курдов - как своих сторонников, и не намерены давать много власти в этом регионе третьей силе.

"Эрдоган от ввода войск на территорию Сирии получит двойную выгоду, - пояснил "РГ" немецкий эксперт по Ближнему Востоку, научный директор Zc Think tank Насиф Наим. - Первое - он сможет покончить с курдской администрацией и влиянием радикалов YPG на этой территории, второе - обезопасить южную границу Турции".

Остальные страны, имеющие отношение к сирийскому конфликту, заняли скорее выжидательную позицию, не забывая предупредить Анкару, что та играет с огнем. Так, МИД Ирана предупредил, что "этот шаг, если он будет предпринят, не только не устранит озабоченность Турции за безопасность, но и приведет к обширному материальному и гуманитарному ущербу". Дамаск традиционно высказал протест, но поскольку большая часть территории восточнее Евфрата при нынешнем раскладе управляется столицей скорее формально, то резонанса это заявление не получило. Афиллированные с курдами "Сирийские демократические силы" (СДС), известные также как альянс вооруженной оппозиции Асаду, заявили, что "…США не выполнили свои обязательства и покинули пограничные с Турцией районы. …Нападение Турции на наши территории будет иметь негативное влияние на нашу борьбу с террористами "Исламского государства" (запрещена в РФ - "РГ")".

Иракские курды высказывают озабоченность перспективой турецкого наступления, но они имею тесные связи с Турцией, поэтому ограничиваются пока заявлениями. Так, во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым 7 октября в Эрбиле президент Курдского автономного района Ирака Нечирван Барзани попросил защитить сирийских курдов. "Иракские курды оказывают скорее логистическую поддержку сирийским собратьям, предоставляя им территорию и снабжение, - говорит Мамедов. - Но клан Барзани, правящий в Эрбиле, находится в хороших отношениях с Турцией. А сирийские курды - это в основном группировки с более радикальной идеологией, близкой к Рабочей партии Курдистана".

Москва, чьи интересы находятся больше к западу от Евфрата, пока что наблюдает за развитием событий. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, США не уведомляли Россию о выводе войск, однако "мы очень внимательно наблюдаем за развитием ситуации".

Москва, скорее всего, будет стараться выстроить диалог между курдами и Дамаском

Каковы же возможные сценарии развития событий?

"Есть два сценария, - полагает Руслан Мамедов. - Либо американцы сами остановят турок на тех рубежах, о которых есть договоренность с курдами, либо они позволят туркам продвинуться и дальше вглубь сирийской территории. При втором варианте курды могут попросить о сделке с Дамаском и о помощи России, чтобы не потерять в результате турецкого наступления все".

Что интересно, курды уже закинули пробный шар в данном направлении. Главнокомандующий СДС Мазлум Абди заявил, что рассматривает "возможность партнерства с президентом Сирии Башаром Асадом с целью борьбы с турецкими войсками", сообщает курдский информационный ресурс Rojava Networks.

По словам Мамедова, именно Москва, скорее всего, будет стараться выстроить диалог между курдами и Дамаском, чтобы обеспечить какую-то сделку. "Неясно, получится ли это, ведь Дамаск, когда чувствует себя сильным, теряет гибкость. Если сделка все же состоится, то, вероятно, сирийские правительственные войска встанут на разделительной линии между курдами и турками. Возможно, вместе с российской военной полицией", полагает эксперт.

Зато турецкая операция, полагает Мамедов, может оказать несколько неожиданное воздействие - сблизить курдов с Дамаском. "Наступление может сподвигнуть курдов к отходу от своих прежних позиций и поиску компромиссов с Дамаском, хотя это может оказаться крайне сложным делом, поскольку Дамаск до сих пор плохо умел договариваться. Но, может быть, ему в этом поможет Москва", говорит эксперт.

*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"