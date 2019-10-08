В ДНР показали снаряды НАТО с места обстрелов

У самопровозглашенной Донецкой народной республики есть непосредственные доказательства, что представители Киева ведут обстрел их территории с помощью снарядов, стоящих на вооружении стран НАТО. Их продемонстрировали репортеру телеканала "Звезда".

Представитель народной милиции ДНР Олег Никитин показал журналисту мину 60-миллиметрового калибра - известно, что такие производятся в Хорватии, а также в Македонии, которая в этом году подписала протокол о присоединении к Североатлантическому альянсу. В том числе такими снарядами украинские силовики обстреливают мирных жителей на юго-востоке страны.

Напомним, что накануне одна из сторон конфликта - ДНР и ЛНР - передала миссии ОБСЕ информацию, необходимую для начала разведения сил в районе населенных пунктов Петровское и Золотое. Договоренности об этом были достигнуты на переговорах в Минске.