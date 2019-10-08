В GAC Motor назвали дату начала продаж автомобилей в России

Новичок российского рынка - китайская компания GAC Motor - начнет продажи автомобилей в России в декабре. Об этом сообщает анонс на официальном сайте представительства бренда.

"Новый GAC GS8 в России! GAC в России уже в декабре 2019 года. Более детальная информация появится уже скоро!" - сообщает баннер.

Отметим, что ранее китайцы планировали начать продажи в августе, затем сроки были сдвинуты на сентябрь. Впрочем, в некоторых комментариях представители компании заявляли, что старт проекта состоится "до конца года". По всей видимости, так и произойдет.

Информации о модели GAC GS8 на сайте пока нет - ресурс, судя по всему, только наполняется. Но ранее, напомним, внедорожник получил Одобрение типа транспортного средства. Из него стали известны все характеристики. Габаритные размеры - 4836 x 1910 x 1770 мм при колесной базе 2800 мм - позволили разместить в салоне 7 мест по стандартной схеме 2-3-2.

Двухлитровый турбомотор для GS8 дефорсировали с 201 до налогоемких 190 л.с. Он работает на 92-м бензине и агрегатируется с классическим 6-ступенчатым "автоматом" Aisin. Привод - передний и полный.

Спереди у GS8 независимая подвеска типа Макферсон, сзади - многорычажная. Устанавливаться на машину будут два типа шин - 235/60 R18 и 245/55 R19. Запасное колесо будет полноразмерным. Производство GS8 будет вести основной завод бренда в Гуанчжоу.

Цены и комплектации новинки будут названы ближе к старту продаж.

Ранее компания планировала предложить россиянам также кроссовер GS5 и минивэн GM8. Очевидно, они доберутся до нашего рынка уже в 2020 году.