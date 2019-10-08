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08.10.2019 12:47
Рубрика: Власть

В Кремле нет намерений втягиваться в новую гонку вооружений

Текст: Кира Латухина
В Кремле не собираются втягиваться в гонку вооружений, но внимательно наблюдают за разработками Вашингтона. Москва уже сделала задел на годы вперед для обеспечения безопасности.
Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости
Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости

"Безусловно, в Кремле опасаются нового витка гонки вооружений", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос. Он напомнил слова президента, что Россия не будет втягиваться в эту потенциальную гонку вооружений, потому что сделала задел на годы вперед в плане технологического превосходства для обеспечения безопасности и паритета.

Фото: AP Photo/Vadim Ghirda
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"Мы очень внимательно наблюдаем за теми действиями, которые предпринимает Вашингтон в плане разработки новых систем вооружений", - заверил Песков и напомнил, что именно научно-исследовательские работы США в нарушение ДРСМД стали причиной разрушения этого важного международного соглашения.

Представитель Кремля прокомментировал и планы выхода США из Договора по открытому небу, о которых сообщили в СМИ. Официального такого не объявляли, сказал он. "Американские СМИ все меньше можно считать достоверным источником на фоне того шторма, который сейчас происходит в информационном поле в Америке. Поэтому нужно очень аккуратно воспринимать все эти заявления и все-таки дожидаться каких-то более-менее официальных подтверждений", - считает Песков.

Власть Работа власти Внешняя политика Президент Администрация Президента Выход США из договора о РСМД
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