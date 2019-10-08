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Рубрика: Дороги

В России могут появиться умные лежачие полицейские

Текст: Евгений Костин
Фото: Кирилл Брага / РИА Новости Фото: Кирилл Брага / РИА Новости
Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

"Умные" лежачие полицейские могут появиться в некоторых регионах уже в 2021 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя НТИ "Автонет" Ярослава Федосеева.

В настоящее время проект проходит обсуждение экспертной группой организации. Если разработке скажут "да", то пилотные регионы, в которых будет проходить тестирование технологий, назовут в следующем году.

Фото: iStock
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"Умные" дорожные неровности, именуемые в народе лежачими полицейскими, подключены к комплексу фото-и видеофиксации, что позволяет барьеру самостоятельно определять, когда необходимо подняться или опуститься. "Главная особенность технологии состоит в необходимости соблюдать правила дорожного движения. Если водитель не нарушает скоростной режим, искусственная неровность перед ним не появится", - пояснил Федосеев.

Ещё одна интересная особенность: работа "лежачего полицейского" может основываться на данных телематического комплекса, то есть система знает, какой автомобиль становился участником ДТП и как часто на этой машине нарушаются правила. Для нарушителей барьер будет, разумеется, подниматься чаще.

Кроме того, эксперты выделяют ещё несколько плюсов новой технологии: продлевается "жизнь" подвески примерно на 40% и автомобили производят меньшее количество выбросов вредных веществ в атмосферу за счёт отсутствия необходимости в торможении и разгона после него.

Опытные испытания проекта уже проведены. Они позволили разработчикам продвинуться дальше в определении оптимального расстояния между камерой и барьером, чтобы внезапное появление препятствия не привело к созданию аварийной ситуации.

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#дороги