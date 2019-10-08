В "Единой России" предлагают меры для повышения доступности лекарств

Как ранее писала "РГ", депутаты приняли в первом чтении законопроект, согласно которому дорогие лекарства при госзакупках будут заменяться на более дешевые, но не менее эффективные отечественные аналоги. Теперь документ будет готовиться ко второму чтению.

Вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генерального совета "Единой России" Андрей Турчак рассказал о поправках, которые он уже подготовил.

- Зачастую людям требуются иностранные препараты, которые могут помочь сохранить жизнь, вылечиться или облегчить боль, оказываются недоступны, - пояснил он. Сенатор привел в пример фризиум. Проблема с доступностью таких препаратов в том, что они не прошли регистрацию в России.

- Чтобы решить эту проблему, мы должны принять системные меры, - заявил Турчак. Он предлагает разрешить ввоз в Россию незарегистрированных лекарств, содержащих наркотические или психотропные вещества, но именно для конкретных пациентов.

- Конечно, нельзя допустить применения этих препаратов не в медицинских целях, - подчеркнул вице-спикер. - Поэтому предлагаю установить квоту и определить конкретное учреждение, которое будет осуществлять ввоз.

Согласно его предложению, Минздрав должен будет утвердить перечень таких препаратов.

Также в подготовленных Турчаком поправкам предлагается упростить порядок назначения этих препаратов в тех случаях, когда другие лекарства неэффективны. Такие полномочия следует дать врачебным комиссиям.

Еще одна инициатива - разрешить ввоз незарегистрированных препаратов, более эффективных не только по фармакологическим свойствам, но и по форме выпуска.

- Если препарат доступен, например, только в инъекционной форме, это тоже может стать серьезной проблемой, - пояснил парламентарий. - Это подтвердит любая мать, которой приходилось делать инъекцию ребенку при судороге.

Он отметил, что есть аналоги, которые можно применить в удобной форме - сиропы, растворы, свечи, не вызывающие у детей отторжения.

По такой модели необходимо обеспечивать граждан лекарствами до тех пор, пока те не будут зарегистрированы в нашей стране или пока не будет налажено их отечественное производство, заключил Турчак.