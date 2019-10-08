В Tesla появятся рингтоны для сигнала

Илон Маск в очередной раз вызвал переполох в медиасфере.

Если в машинах Tesla до недавнего времени для оповещения пешеходов и других участников движения использовались аудиофайлы, имитирующие работу двигателей дизельных и бензиновых машин, то теперь Илон Маск предлагает уйти от консервативности и позволить владельцам автомобилей Tesla устанавливать персональный сигнал клаксона и кастомные звуки движения типа свиста ветра, цоканья копыт и блеяние козла.

Интересно, что, говоря о цокании, Маск использовал слово Сoconuts (кокос). Дело в том, что комики легендарной команды Monty Pithon использовали половинки кокоса для имитации стука копыт.

Какова доля шутки в свежем посте в Twitter Илона Маска, сказать сложно. Однако уже объявлено, что в скором времени владельцы автомобилей Tesla смогут скачать разнообразные звуки для оповещения пешеходов и других участников движения с помощью фирменного приложения. Не исключена также возможность добавления звуков владельцами автомобилей Tesla из собственных коллекций.

В то же время американские СМИ отмечают в этой связи, что по крайней мере в США Tesla будет ограничена региональными требованиями к специфическим звукам движения для оповещения других участников движения.

Напомним, что в этом году руководство Евросоюза ввело требование к электрокарам, касающееся генерации предупреждающих звуков. С 1 июля все новые модели на электротяге, реализующиеся на рынках стран Европы, должны оснащаться генераторами шума, имитирующими звук ДВС. Звуковое сопровождение должно включаться автоматически при движении электрокара задним ходом и со скоростью менее 19 км/ч.

Ранее руководство Tesla сообщало о планах оснащать свои модели генераторами звука ДВС при движении автомобиля со скоростью не выше 30 км/ч. Отмечалось, что такие системы учитывают требования законодательства как США, так и Евросоюза. Акустическую установку предполагалось размещать под передним бампером.