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08.10.2019 18:24
Рубрика: Российский автопром

Проверят тормоза

ВАЗ отзывает почти 4000 Lada Granta
Текст: Ольга Дмитренко ("Российская газета", Тольятти)
Российская газета - Федеральный выпуск № 226 (7984)
3994 автомобиля вынужден отозвать АвтоВАЗ. Причина - возможные проблемы с тормозной системой. Производитель проверит работоспособность обратного клапана вакуумного усилителя тормозов.
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа. Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.

Завод отзывает автомобили, которые были проданы в этом году - с августа по настоящее время. С владельцами машин, у которых может быть дефект, АвтоВАЗ свяжется указанным при покупке способом - это может быть телефонный звонок или электронная почта.

Фото: www.лада.онлайн
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Проверить автомобиль можно в любом дилерском центре марки, там же клапан в случае необходимости бесплатно заменят. Любой владелец недавно купленной Lada Granta может проверить свою машину на сайте Росстандарта, который разместил список VIN-номеров отзываемых автомобилей.

В этом году Granta попадает под отзыв уже в третий раз. В августе завод проверял 11 157 автомобилей на дефект боковых указателей поворота. А в сентябре проходила информация об отзыве 6917 автомобилей также из-за возможных проблем с тормозной системой. Завод в этом году отзывал и некоторые автомобили семейств Xray и Lagrus.

Проведение отзывных кампаний в автомобильном секторе - нормальная мировая практика в автомобильной промышленности, свидетельствующая об ответственности производителя, его заинтересованности в сохранении долгосрочных отношений со своими клиентами.

Напомним, в сентябре Lada Granta вновь стала бестселлером АвтоВАЗа, причем продажи этого "бюджетника" росли. За первый месяц осени дилеры продали 11 208 Lada Granta - на 12,8 процента больше, чем год назад. За девять месяцев было реализовано 96 974 машины, на 38,2 больше прошлогоднего показателя.

Сегодня семейство Lada Granta представлено седаном, лифтбеком, хэтчбеком, универсалом и его кросс-версией. Бестселлер стоит от 444 900 рублей.