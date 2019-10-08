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08.10.2019 08:48
Рубрика: Видео

Видео: экскаваторщик спас корову из грязевого оползня

Текст: Вадим Давыденко

Быть храбрым, мастерски владеть оружием и по возможности спасать принцесс, попавших в трудную жизненную ситуацию - таково кредо героев-мужчин в последние 2-3 тысячи лет. Даже если времена сильно изменились и на оружие нужно оформлять разрешение. И даже если принцесс днем с огнем не сыскать. Всё равно не надо отчаиваться: кому-то обязательно понадобится помощь, нужно просто быть начеку.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Герой этого дня - безымянный экскаваторщик, спасший от гибели в грязевом оползне молодую наивную корову, непонятно как оказавшуюся вблизи строительной площадки. И пусть спасенная не похожа на принцессу и неспособна поблагодарить героя книксеном, ценности его поступка это не умаляет. Всего со второй попытки он ловко подцепил ковшом (скажете, что это менее элегантно, чем фехтование условной шпагой или мечом?) перепуганное животное и помог выбраться из ямы.

Кстати, будь на его месте менее умелый водитель - мог бы утопить корову в грязи одним неосторожным движением или повредить ей спину или конечности. Герой, однозначно, герой.

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