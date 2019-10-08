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08.10.2019 16:00
Рубрика: Видео

Видео: вспыхнувший бензовоз парализовал движение на трассе в США

Текст: Вадим Давыденко

Глядя на это видео, трудно решить, чему же нужно больше удивляться: ужасному пожару на трассе в американского городка Рэйтаун (штат Миссури) или упорству местного видеоблогера, фиксировавшему происходящее на телефон.

Фото: скриншот с https://www.instagram.com/
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Он мужественно продолжал снимать вопреки распространяющемуся пламени и легким пинкам-подзатыльникам со стороны пожарных: сэр, здесь опасно, будьте добры отойти подальше, сэр, проваливайте уже с богом!

По видеоролику, увы, непонятно, что стало причиной возгорания и какова судьба водителя бензовоза. Хочется верить, что он успел покинуть кабину машины до того, как хлопком бензиновых газов разорвало цистерну. Полторы-две минуты у него для этого были.

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#видео #авто