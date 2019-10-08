Виновник смертельной аварии получил не самый жесткий приговор

Новости

Путин обсудил на Совбезе РФ обострение ситуации в Сирии 19:52
Путешествующим по "Серебряному ожерелью" начали выдавать паспорта 19:51
В 2020 году могут пройти Дни Москвы в Аргентине 19:50
Российский теннисист ушел из жизни в Москве 19:47
США опубликовали список товаров и услуг стран ЕС, облагаемых пошлинами 19:46
МИД России: США препятствуют работе многих делегаций в ООН 19:31
В РФ прогнозируют ежегодное сокращение численности трудоспособного населения 19:23
Сергей Семак сыграл свадьбу в Италии 19:16
Вышел трейлер нового фильма режиссера "Человеческой многоножки" 19:12
Ярославцев возмутила земляная горка для детей 19:01
Истребитель F-16 ВВС США разбился на западе Германии 18:54
Прокуратура в Костроме проверит захоронение отходов в гробах стариков 18:44
В Tesla появятся рингтоны для сигнала 18:44
Французские ученые изучат новгородские иконы и берестяные грамоты 18:31
В ДНР показали снаряды НАТО с места обстрелов 18:24
В России выросла добыча тихоокеанских лососей 18:13
GAC везет в Россию старую версию внедорожника GS8 18:00
В Британии найдена сокровищница с руническими текстами 17:59
Как выглядит газон "Лужников", где Россия встретится с Шотландией. Там почти год не играли в футбол (фото) 17:51
Режиссером незавершенного спектакля Захарова назначена его дочь 17:46
Два метеорных дождя увидят москвичи в октябре 17:45
Сатурн превзошел Юпитер по количеству лун 17:43
На Урале полицейских амнистировали за аферу с крупной партией алкоголя 17:30
На острове Хонсю найден крупнейший дом VIII века 17:28
В Ленинградской области в аварии погибли три человека 17:25
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"Почта России" объявила о начале льготной декады подписки
"Почта России" объявила о начале льготной декады подписки
Когда можно вернуть продавцу подержанную машину
Когда можно вернуть продавцу подержанную машину
ВС разъяснил, как получить деньги за неработающую бытовую технику
ВС разъяснил, как получить деньги за неработающую бытовую технику
08.10.2019 19:33
Рубрика: Происшествия

Всем оставаться на местах

Виновник смертельной аварии получил не самый жесткий приговор
Текст: Иван Петров
Российская газета - Федеральный выпуск № 226(7984)
Вынесен приговор водителю, который в марте совершил резонансную аварию на Можайском шоссе в Москве. На мощном черном внедорожнике он врезался в "Ниву", в которой ехала семья из Смоленска. Женщина - пассажирка "Нивы" - погибла на месте аварии, ее дочь скончалась позже в больнице. Отец семейства выжил, но получил серьезные травмы.
Раньше водителя, сбежавшего с места ДТП, могли только лишить прав или отправить под арест. Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС Раньше водителя, сбежавшего с места ДТП, могли только лишить прав или отправить под арест. Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Раньше водителя, сбежавшего с места ДТП, могли только лишить прав или отправить под арест. Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Аварии, в которых гибнут люди, а зачастую и целые семьи, всегда вызывают резонанс в обществе. Особенно когда виновником ДТП становится пьяный или сбежавший с места аварии водитель. При этом еще недавно действовал порядок, по которому если автолюбитель сбежал с места аварии и явился через несколько дней с повинной, то судят его уже как трезвого. То есть пьяному виновнику ДТП было выгоднее скрыться, нежели остаться на месте - оказать первую помощь пострадавшим и дождаться полиции. За побег с места ДТП была предусмотрена только административная ответственность. В апреле был принят закон, ужесточающий наказание для водителей, скрывшихся с места ДТП, в котором есть пострадавшие и/или погибшие.

В июне вступили в силу новые поправки в статью 264 Уголовного кодекса. Теперь пьяному, как и сбежавшему с места ДТП виновнику аварии, грозит уже до 15 лет

По новому закону водители, скрывшиеся с места ДТП, по умолчанию несут такую же ответственность, как пьяные. Им грозит до 4 лет лишения свободы, если в аварии есть пострадавшие с тяжелыми травмами, и до 7 лет, если в ДТП погиб один человек. А если авария привела к гибели двух и более человек, то срок возможен до 9 лет.

Казалось бы, законодательный пробел устранен. Но стоит взглянуть на два последних громких ДТП, виновники которых скрылись, как возникают некие сомнения.

Фото: Олег Наумов/ ТАСС
СК передал в прокуратуру дело главы центра, где умер Дмитрий Марьянов

Виновником аварии на Можайском шоссе оказался выходец из Чечни Муслим Джамбеков. Сразу после ДТП он скрылся в родной республике. Тогда понадобилось даже вмешательство главы Чечни Рамзана Кадырова, который призвал молодого человека сдаться. "Приговором суда Джамбекову назначено наказание в виде 2,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Также мужчина лишен водительских прав", - сообщили в Следственном комитете.

Другое не менее громкое ДТП произошло во Владивостоке. Там молодую пару с полуторагодовалым ребенком прямо на тротуаре сбила "Вольво". Водитель проехался по женщине с малышом, отца отбросило в сторону. Ужасающие кадры наезда долгое время шокировали зрителей в Сети. После аварии водитель выскочил из машины и пустился в бегство. И вот недавно мужчине присудили 4,5 года, но в колонии-поселении, где режим очень щадящий.

Опрошенные юристы в один голос говорят о том, что преступления непредумышленные. Кроме того, виновники явно выплатили компенсации родственникам погибших. Все это якобы повлияло на смягчение наказаний.

"Если закон отягчает ответственность подсудимого, он обратной силы не имеет. А указанные случаи произошли незадолго до вступления в силу поправок об ужесточении ответственности по 264-й статье Уголовного кодекса", - пояснил "РГ" эксперт по правовым вопросам Дмитрий Краснов.

Происшествия Правосудие Суд
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Россия договорилась с Турцией о расчетах в нацвалютах и приеме карт "Мир"
Депутат Юмашева прокомментировала свой допрос спецслужбами США
Новак: Цена на транзит газа через Украину должна быть конкурентной
В ОБСЕ напомнили об исторической принадлежности Крыма России
Китай выразил США протест в связи с санкциями