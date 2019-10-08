Виновник смертельной аварии получил не самый жесткий приговор

Вынесен приговор водителю, который в марте совершил резонансную аварию на Можайском шоссе в Москве. На мощном черном внедорожнике он врезался в "Ниву", в которой ехала семья из Смоленска. Женщина - пассажирка "Нивы" - погибла на месте аварии, ее дочь скончалась позже в больнице. Отец семейства выжил, но получил серьезные травмы.

Аварии, в которых гибнут люди, а зачастую и целые семьи, всегда вызывают резонанс в обществе. Особенно когда виновником ДТП становится пьяный или сбежавший с места аварии водитель. При этом еще недавно действовал порядок, по которому если автолюбитель сбежал с места аварии и явился через несколько дней с повинной, то судят его уже как трезвого. То есть пьяному виновнику ДТП было выгоднее скрыться, нежели остаться на месте - оказать первую помощь пострадавшим и дождаться полиции. За побег с места ДТП была предусмотрена только административная ответственность. В апреле был принят закон, ужесточающий наказание для водителей, скрывшихся с места ДТП, в котором есть пострадавшие и/или погибшие.

В июне вступили в силу новые поправки в статью 264 Уголовного кодекса. Теперь пьяному, как и сбежавшему с места ДТП виновнику аварии, грозит уже до 15 лет

По новому закону водители, скрывшиеся с места ДТП, по умолчанию несут такую же ответственность, как пьяные. Им грозит до 4 лет лишения свободы, если в аварии есть пострадавшие с тяжелыми травмами, и до 7 лет, если в ДТП погиб один человек. А если авария привела к гибели двух и более человек, то срок возможен до 9 лет.

Казалось бы, законодательный пробел устранен. Но стоит взглянуть на два последних громких ДТП, виновники которых скрылись, как возникают некие сомнения.

Виновником аварии на Можайском шоссе оказался выходец из Чечни Муслим Джамбеков. Сразу после ДТП он скрылся в родной республике. Тогда понадобилось даже вмешательство главы Чечни Рамзана Кадырова, который призвал молодого человека сдаться. "Приговором суда Джамбекову назначено наказание в виде 2,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Также мужчина лишен водительских прав", - сообщили в Следственном комитете.

Другое не менее громкое ДТП произошло во Владивостоке. Там молодую пару с полуторагодовалым ребенком прямо на тротуаре сбила "Вольво". Водитель проехался по женщине с малышом, отца отбросило в сторону. Ужасающие кадры наезда долгое время шокировали зрителей в Сети. После аварии водитель выскочил из машины и пустился в бегство. И вот недавно мужчине присудили 4,5 года, но в колонии-поселении, где режим очень щадящий.

Опрошенные юристы в один голос говорят о том, что преступления непредумышленные. Кроме того, виновники явно выплатили компенсации родственникам погибших. Все это якобы повлияло на смягчение наказаний.

"Если закон отягчает ответственность подсудимого, он обратной силы не имеет. А указанные случаи произошли незадолго до вступления в силу поправок об ужесточении ответственности по 264-й статье Уголовного кодекса", - пояснил "РГ" эксперт по правовым вопросам Дмитрий Краснов.