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08.10.2019 03:08
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Врач перечислил внешние признаки появления рака

Текст: Оксана Грибанова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

О начале онкологического процесса в организме могут свидетельствовать темные пигментные пятна в области подмышек и под грудью, черный акантоз и зуд. Также особое внимание нужно обратить на пальцы рук. Об этом в в эфире программы "О самом главном" на "Россия 1" рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.

Фото: iStock
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Специалист подчеркнул, что порой на рак, даже без специальных анализов, могут указывать внешние признаки. Например, тревожным проявлением является посинение или деформация ногтя.

Внезапно возникшие темные пигментные пятна могут предупреждать, например, о раке желудка, избыточный рост волос на лице у женщины - о раке яичников, папилломы на теле - о присутствии имеющих отношение к онкологии в области шейки матки вирусов.

Ранее врач-терапевт высшей категории Анна Землянухина предупредила, что о раке могут предупреждать "необъяснимое" снижение веса, потеря аппетита, часто сопровождающаяся отвращением к мясу, бледность кожных покровов, чрезмерная усталость.

Общество Здоровье Онкология: как победить рак
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