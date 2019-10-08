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Вышел трейлер нового фильма режиссера "Человеческой многоножки"

Новости
    08.10.2019, 19:12
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com Фото: youtube.com
Фото: youtube.com

В Сети опубликован новый тизер-трейлер художественного фильма The Onania Club за режиссурой г-на Тома Сикса. Славного трилогией "Человеческая многоножка" - одного из апофеозов черных комедий, в ряде цивилизованных стран подвергнутого репрессиям. Что, вне всяких сомнений, ждет и The Onania Club.

Фото: twitter.com/TWalkingDWorld
Вышел трейлер еще одного спин-оффа "Ходячих мертвецов"

Отметим: работы над произведением уже закончены, но дата релиза пока не озвучена - лента будет предложена дистрибьюторам в ноябре, и уже там станет ясно.

В то время как г-н Сикс анонсировал свой следующий проект - хоррор Enjoy. Для которого, по традиции, сценарий наваяет сам.

Трейлер ленты, в которой речь пойдет про сообщество любительниц экстремального самоудовлетворения, не выглядит таким уж и ужасным. Хотя Сикс клянется, что снял "один из самых мерзких и бесчеловечных фильмов всех времен".

Ролик The Onania Club при желании легко найти на YouTube.

Ранее мы рассказывали про комикс по "Многоножке".

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