Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Квадратный метр Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт

Новости

"Активный гражданин" открыл голосование о клеверных развязках на МКАД 15:18
"Эффект Tesla": как купить Mercedes по цене Toyota Camry 15:03
BMW полностью укомплектовала семейство 8 Series 14:30
Можно ли ездить на "прогнившем" автомобиле 14:01
09.10.2019 14:59
Рубрика: Страхование

14 октября - пресс-конференция "ОСАГО на пути к индивидуализации тарифа"

14 октября (понедельник) в 12-00 в медиацентре "Российской газеты" состоится пресс-конференция исполнительного директора Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгения Уфимцева, приуроченная к рассмотрению в Госдуме в первом чтении законопроекта о реформе ОСАГО.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Тема пресс-конференции: "ОСАГО на пути к индивидуализации тарифа".

На пресс-конференции будут освещены следующие вопросы:

- к чему приведет расширение тарифного коридора;

- стоит ли автовладельцам бояться телепатических "жучков";

- свежая статистика по ОСАГО.