14 октября (понедельник) в 12-00 в медиацентре "Российской газеты" состоится пресс-конференция исполнительного директора Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгения Уфимцева, приуроченная к рассмотрению в Госдуме в первом чтении законопроекта о реформе ОСАГО.

Фото: iStock