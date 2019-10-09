14 октября (понедельник) в 12-00 в медиацентре "Российской газеты" состоится пресс-конференция исполнительного директора Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгения Уфимцева, приуроченная к рассмотрению в Госдуме в первом чтении законопроекта о реформе ОСАГО.
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Тема пресс-конференции: "ОСАГО на пути к индивидуализации тарифа".
На пресс-конференции будут освещены следующие вопросы:
- к чему приведет расширение тарифного коридора;
- стоит ли автовладельцам бояться телепатических "жучков";
- свежая статистика по ОСАГО.