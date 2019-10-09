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Рубрика: В мире

Белый дом не будет участвовать в расследовании по импичменту

Представители Белого дома не будут участвовать в расследовании по импичменту действующего президента США Дональда Трампа, поскольку считают это процедуру незаконной, заявила пресс-секретарь главы государства Стефани Гришэм. Она сравнила происходящее в конгрессе США с "политическим театром", который нарушает гражданские свободы и принцип разделения властей.

Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости
Медведев: При импичменте Трампа не произойдет ничего сверхкритического
Фото: AP Photo/Evan Vucci
Трамп призвал к импичменту Пелоси

"В процессе они (инициировавшие импичмент демократы - "РГ") нарушают гражданские свободы и принцип разделения властей, угрожают представителям исполнительной власти наказанием за то, что те отстаивают свои конституционные права и прерогативы, - передает РИА Новости заявление Гришэм. - Все это нарушает конституцию, принцип верховенства права и все предыдущие юридические прецеденты. По этим причинам от исполнительной власти нельзя ожидать участия в этом политическом театре, и она не будет в нем участвовать".

Напомним, что представители Демократической партии начали процесс импичмента Трампу, обвиняя главу государства в том, что он в личных политических целях добивался от украинского руководства расследования в отношении cемьи бывшего вице-президента Джо Байдена, своего главного конкурента на предстоящих президентских выборах.

В мире США Начало процедуры импичмента Дональда Трампа
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