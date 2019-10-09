Changan анонсировал новый кроссовер для России

Кроссовер Changan CS55 в ближайшее время выйдет на российский рынок. Накануне компания опубликовала в социальной сети Instagram первый тизер новинки.

"Премьера новинки Changan в России уже скоро!" - говорится в сообщении.

Хотя часть машины закрыта, очевидно, что речь идет именно о CS55. Представитель компании, не называя автомобиль, отметил в комментариях к посту, что "в России будет продаваться актуальная версия данной модели". Вопрос возник потому, что недавно в Китае показали обновленный вариант CS55. Правда, до рынка он еще не добрался.

Снимок в соцсетях подтверждает, что россияне могут ждать автомобиль 2019 модельного года. Длина машины 4 500 мм, ширина - 1 855 мм, высота - 1 690 мм.

Оснащается кроссовер турбированным полуторалитровым мотором с отдачей в 156 л.с. Он сочетается с механической и автоматической трансмиссией. Привод исключительно передний. Впрочем, окончательные спецификации для российского рынка можно будет узнать позже. Например, из Одобрения типа транспортного средства. Скорее всего, оно будет обнародовано уже в ближайшее время.

В Китае кроссовер стоит от 84,9 тысячи юаней. Это немногим дороже, чем базовая комплектация CS35 Plus или CS75. Можно предположить, что в российской линейке Changan новинка расположится между вышеназванными моделями.

Напомним, компания предлагает также кроссовер CS35. Ранее этот автомобиль крупноузловым методом собирали на заводе в Липецкой области. Теперь все машины Changan импортирует.