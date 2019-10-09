Демократы призвали Помпео и Эспера не выходить из Договора по открытому небу

Представители руководства фракций Демократической партии в конгрессе США призвали госсекретаря Майкла Помпео и министра обороны Марка Эспера отказаться от планов возможного выхода из Договора по открытому небу. Соответствующее письмо было направлено во вторник сенаторами Робертом Менендесом и Джеком Ридом, а также конгрессменами Элиотом Энгелом и Адамом Смитом.

Они характеризуют Договор по открытому небу как важное многостороннее соглашение в сфере контроля над вооружениями, которое является важнейшим элементом американской и европейской безопасности. Решение о выходе стало бы еще одним ударом по региональной стабильности, убеждены законодатели.

Авторы письма отмечают, что выход из Договора противоречит интересам национальной безопасности США. Кроме того, "как выясняется, этот процесс движется без какого-либо уведомления конгресса или консультаций с ним", - цитирует документ ТАСС.

Напомним, Договор по открытому небу был подписан в 1992 году на площадке ОБСЕ, к настоящему моменту к нему присоединились 34 государства. Документ предусматривает механизмы контроля над вооружениями и возможность для стран-участниц совершать облеты территорий друг друга в рамках режима "открытого неба".

В прошлом году уже сообщалось о желании США заморозить сотрудничество с Россией в рамках Договора по открытому небу по причине якобы несоблюдения Москвой его положений. В Совете Федерации тогда данное решение назвали необоснованным.