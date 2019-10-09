Депутаты РФ не прекратят общение с США

Депутаты Госдумы временно приостанавливают поездки в США, но не прекращают общение. Об этом в ГД заявили по итогам обсуждения инцидента с депутатом Ингой Юмашевой, которую в аэропорту Нью-Йорка допросил сотрудник ФБР.

Ситуация обсуждалась на заседании Совета нижней палаты.

- Мы никоим образом не сворачиваем работу в области парламентской дипломатии с США, - подчеркнул председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Руководство Государственной думы направит обращение руководству конгресса США с призывом дать оценку инциденту с депутатом.

- Мы ждем в том или ином формате извинений от американской стороны, - заявил парламентарий.

Пока ответ ожидается, депутатам следует отменить те поездки, которые ранее были запланированы. К этому их призвал Совет Госдумы. Информацию о рекомендации по итогам заседания до коллег донесут лидеры фракций.

- Поскольку сейчас мы ждем извинений, мы ненадолго свернули визиты, которые были запланированы на сейчас, - добавил Слуцкий, отметив, что "с коллегами, которые планировали ехать, это согласовано, у них других позиций нет".

Юмашева, которая направлялась на общественно-политический форум "Диалог Форт Росс", в минувшие выходные была допрошена в аэропорту Нью-Йорка.